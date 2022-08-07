  1. Москва
  2. Места
  3. Парки

Дубки

Москва, Дубки, 6

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Парк «Дубки» — дубрава, расположенная на севере Москвы. Здесь каждый может найти занятие по душе. Любители тихого отдыха могут прогуляться вдоль прудов и полюбоваться белоснежной ротондой. Для спортсменов оборудованы воркаут-площадки, площадки для игры в волейбол, бадминтон и настольный теннис. Зимой открывается каток с искусственным льдом.
Карта места...

Ещё парки в городе Москва

Парк «Сокольники»

Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1
Карточка

Парк Победы на Поклонной горе

пл. Победы, 3
Карточка

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

ул. Крымский Вал, 9
Карточка

Национальный парк Лосиный остров

Поперечный просек, 1г
Карточка

Гончаровский Парк

Руставели, 7
Карточка

Дубки

Дубки, 6
Карточка

Парк культуры и отдыха Таганский

Таганская 40-42
Карточка
Популярное

Фили

улица Большая Филевская, 22
Карточка

Комментарии

Аватар
Юля
14 марта 2024, 16:23

Приятный парк ) уютный , ухоженный

Аватар
Надежда
1 ноября 2022, 11:58

Мой самый любимый парк с самого детства тут гуляю 😍

Аватар
y1vknv
8 августа 2022, 19:42

Большой парк, часто там гуляю. Есть дорожки для катания на велосипеде, также по этому покрытию удобно бегать.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста