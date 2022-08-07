Парк «Дубки» — дубрава, расположенная на севере Москвы. Здесь каждый может найти занятие по душе. Любители тихого отдыха могут прогуляться вдоль прудов и полюбоваться белоснежной ротондой. Для спортсменов оборудованы воркаут-площадки, площадки для игры в волейбол, бадминтон и настольный теннис. Зимой открывается каток с искусственным льдом.