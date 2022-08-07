Парк «Дубки» — дубрава, расположенная на севере Москвы. Здесь каждый может найти занятие по душе. Любители тихого отдыха могут прогуляться вдоль прудов и полюбоваться белоснежной ротондой. Для спортсменов оборудованы воркаут-площадки, площадки для игры в волейбол, бадминтон и настольный теннис. Зимой открывается каток с искусственным льдом.
Карта места...
Комментарии
Надежда1 ноября 2022, 11:58
Мой самый любимый парк с самого детства тут гуляю 😍
y1vknv8 августа 2022, 19:42
Большой парк, часто там гуляю. Есть дорожки для катания на велосипеде, также по этому покрытию удобно бегать.
Приятный парк ) уютный , ухоженный