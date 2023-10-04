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Парк «Сокольники»

Москва, Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1

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http://park.sokolniki.com/ Парк культуры и отдыха «Сокольники» ? это уникальный комплекс парковой, природной и национальной культуры, памятник садово-паркового искусства. Летом особенно приятно проводить время у прудов, а зимой парк превращается в отличное место для катания и прогулок по заснеженным аллеям. «Сокольники» подходят и для семейного отдыха, и для встреч с друзьями, и для тех, кто хочет побыть наедине с собой. Парк работает ежедневно и круглосуточно.
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Комментарии

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Natalya
30 мая 2025, 20:52

Печально, что всё перекопали именно сейчас. Жду окончания текущего благоустройства.

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Вадим
29 мая 2025, 22:02

Родной парк, который насилуют реставрацией второй год. Пока не надо туда ездить - вся центральная часть закрыта для посещения и изрыта, будто там нефть ищут

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