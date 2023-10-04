http://park.sokolniki.com/ Парк культуры и отдыха «Сокольники» ? это уникальный комплекс парковой, природной и национальной культуры, памятник садово-паркового искусства. Летом особенно приятно проводить время у прудов, а зимой парк превращается в отличное место для катания и прогулок по заснеженным аллеям. «Сокольники» подходят и для семейного отдыха, и для встреч с друзьями, и для тех, кто хочет побыть наедине с собой. Парк работает ежедневно и круглосуточно.
Карта места...
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Комментарии
Вадим29 мая 2025, 22:02
Родной парк, который насилуют реставрацией второй год. Пока не надо туда ездить - вся центральная часть закрыта для посещения и изрыта, будто там нефть ищут
Печально, что всё перекопали именно сейчас. Жду окончания текущего благоустройства.