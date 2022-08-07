Гончаровский парк — это современный благоустроенный парк культуры и отдыха, расположенный в Бутырском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. Инфраструктура парка сегодня — это детские площадки, площадка для игры в волейбол, воркауты, сцена для проведения мероприятий и танцевальная площадка. Зимой все желающие могут посетить каток с искусственным льдом. Режим работы: ежедневно 6:00-23:00
Карта места...
Комментарии
Ксенич5 октября 2022, 20:57
Вероника, спасибо что обратили внимание, поправили!
y1vknv8 августа 2022, 19:38
Небольшой парк, есть несколько детских площадок, также спортивная. Особо ничего интересного, есть несколько ларьков с кофе. На фотографиях другой парк -«Дубки»
Маленький и ничего нет (был зимой)
На фото парк "Дубки", Гончаровский находится совершенно в другом месте