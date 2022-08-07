Гончаровский парк — это современный благоустроенный парк культуры и отдыха, расположенный в Бутырском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. Инфраструктура парка сегодня — это детские площадки, площадка для игры в волейбол, воркауты, сцена для проведения мероприятий и танцевальная площадка. Зимой все желающие могут посетить каток с искусственным льдом. Режим работы: ежедневно 6:00-23:00