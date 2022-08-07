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Гончаровский Парк

Москва, Руставели, 7

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Гончаровский парк — это современный благоустроенный парк культуры и отдыха, расположенный в Бутырском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. Инфраструктура парка сегодня — это детские площадки, площадка для игры в волейбол, воркауты, сцена для проведения мероприятий и танцевальная площадка. Зимой все желающие могут посетить каток с искусственным льдом. Режим работы: ежедневно 6:00-23:00
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Комментарии

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Вероника
18 сентября 2022, 03:10

На фото парк "Дубки", Гончаровский находится совершенно в другом месте

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Ксенич
5 октября 2022, 20:57

Вероника, спасибо что обратили внимание, поправили!

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y1vknv
8 августа 2022, 19:38

Небольшой парк, есть несколько детских площадок, также спортивная. Особо ничего интересного, есть несколько ларьков с кофе. На фотографиях другой парк -«Дубки»

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Алекс
10 января 2022, 19:03

Маленький и ничего нет (был зимой)

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