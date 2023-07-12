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Комментарии
Мне это место напомнило о Сибири
Более спокойный вариант формата Воробьевых гор и Парка Горького. В целом хорошее место
Раньше жила рядом, и бегала каждое утро. Скучаю по тем временам. Мой любимый парк♥
Обожаю гулять и по набережной, и по самому парку. Недавно устроила себе крест по поиску рисунков на деревьях, присоединяйтесь)
Пишите мне кто хочет со мной пойти. Обожаю парки!
Олеся, привет, с удовольствием позову, но у тебя скрыт профиль)
Бегала по набережной. была в шоке, когда она закончилась Крылатскими холмами 😅 была уверена, что бегу в противоположенную сторону)
Хороший парк! Приехали покататься на новых речных трамвайчиках. Дольше простояли в очереди (в июне очереди были по выходным - 3 часа) Сам парк уютный, есть кафе и вкусный кофе.
Иногда приезжаю погостить и поиграть в парке в волейбол
Tim, зовите меня тоже на волейбол)
Самый лучший парк в Москве!
Мой любимый парк. Живу не далеко и приезжаю переодически погулять. Можно отлично покататься или позагорать летом.
Прекрасный парк для прогулок
романтично)
Да хороший парк, особенно на лонгборде можно с горки прокатиться, просто вау)
супер!
Очень красивый парк, очень спокойный.