  1. Москва
  2. Места
  3. Парки

Фили

Москва, улица Большая Филевская, 22

Телефон

ВКонтакте

https://parkfili.ru/ Уголок природы посреди мегаполиса. Крупнейший старинный парк Москвы расположен на территории бывших деревень Фили, Мазилово и Кунцево. Площадь — 260 га. Парк Фили — заповедное место с живописными береговыми склонами Москвы-реки. Здесь ты можешь отдыхать, гулять, заниматься спортом среди вековых лиственных и хвойных деревьев.
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Лучшие парки Москвы

Где помедитировать, отдохнуть от городского и информационного шума? Собрали самые живописные и зеленые парки столицы.

Ещё парки в городе Москва

Парк «Сокольники»

Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1
Карточка

Парк Победы на Поклонной горе

пл. Победы, 3
Карточка

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

ул. Крымский Вал, 9
Карточка

Национальный парк Лосиный остров

Поперечный просек, 1г
Карточка

Гончаровский Парк

Руставели, 7
Карточка

Дубки

Дубки, 6
Карточка

Парк культуры и отдыха Таганский

Таганская 40-42
Карточка
Популярное

Фили

улица Большая Филевская, 22
Карточка

Комментарии

Аватар
Светлана
03 мая, 12:50

Очень красивый парк, очень спокойный.

Аватар
Софья
06 апреля, 07:49

Мне это место напомнило о Сибири

Аватар
Глеб
5 января 2025, 04:13

Более спокойный вариант формата Воробьевых гор и Парка Горького. В целом хорошее место

Аватар
Пользователь №229032
25 ноября 2024, 21:20

Раньше жила рядом, и бегала каждое утро. Скучаю по тем временам. Мой любимый парк♥

Аватар
Часовских Светлана
5 октября 2024, 17:26

Обожаю гулять и по набережной, и по самому парку. Недавно устроила себе крест по поиску рисунков на деревьях, присоединяйтесь)

Аватар
Олеся
8 сентября 2024, 22:12

Пишите мне кто хочет со мной пойти. Обожаю парки!

Аватар
Митин Филипп
6 сентября 2025, 15:07

Олеся, привет, с удовольствием позову, но у тебя скрыт профиль)

Аватар
Лин
5 сентября 2024, 11:13

Бегала по набережной. была в шоке, когда она закончилась Крылатскими холмами 😅 была уверена, что бегу в противоположенную сторону)

Аватар
Ольга
28 августа 2024, 02:24

Хороший парк! Приехали покататься на новых речных трамвайчиках. Дольше простояли в очереди (в июне очереди были по выходным - 3 часа) Сам парк уютный, есть кафе и вкусный кофе.

Аватар
Олег
2 августа 2024, 17:50

🤍

T
Tim
30 мая 2024, 04:37

Иногда приезжаю погостить и поиграть в парке в волейбол

А
Аноним
16 июня 2024, 10:59

Tim, зовите меня тоже на волейбол)

Аватар
History's Duck
30 апреля 2024, 20:28

Самый лучший парк в Москве!

Аватар
Евгения
20 марта 2024, 05:50

Мой любимый парк. Живу не далеко и приезжаю переодически погулять. Можно отлично покататься или позагорать летом.

А
Аноним
14 октября 2023, 15:35

Прекрасный парк для прогулок

🦔
23 августа 2022, 10:38

романтично)

Аватар
Иван TG: @IvanTischenko
14 августа 2022, 01:38

Да хороший парк, особенно на лонгборде можно с горки прокатиться, просто вау)

Аватар
София♥
7 августа 2022, 05:34

супер!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста