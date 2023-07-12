Лучшие парки Москвы

Где помедитировать, отдохнуть от городского и информационного шума? Собрали самые живописные и зеленые парки столицы.

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Парк Горького и Музеон

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького — просторный, зимой здесь работает каток, живописная набережная. В любое время года можешь посетить музей современного искусства «Гараж» и галерею «Новая Третьяковка». Внутри парка Горького еще один парк: «Музеон» — это музей скульптуры в Москве под открытым небом.

Следи за афишей в приложении Кавёр. В парке всегда есть интересные события, такие как VK fest или Stand Up Jazz:)

Stand Up + Jazz в Парке Горького | 17 июля Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур... 17 июля ул. Крымский Вал, 9Л от 790₽

Сад им. Баумана

Аллеи с липами, кленами и тополями. Покой и умиротворение. Летом в выходные и праздничные дни проходят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Есть танцевальная площадка.

Здесь проходят тематические фестивали, к примеру фестиваль моды и роста «Зелёный подиум», кликай по ссылке события.

Лианозовский парк

Лианозовский парк многофункционален: парк аттракционов, скейтпарк, пруд с лебедями и стаями уток, лесопарковая зона с дорожками. Можешь покататься на лодках. А на летней сцене попрактиковать йогу с тичерами.

Измайловский парк

Измайловский парк — лес в черте города. В нем есть и сосновый бор, и березовые рощи с уютными полянками, и старинные пруды, и архитектурные памятники 18-го века, и лодочная станция.

2 колеса обозрения — большое и малое, стоят твоего внимания.

Парк Зарядье

Парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России.

Визитная карточка — «Парящий мост», с которого виден Кремль.

Хочешь необычного? Спустись в «подземелье» за творчеством Марины Звягинцевой.

Чистые Пруды

Идеальное место для прогулок, кормления уток, светских бесед и размышлений о жизни. Но если тебе этого недостаточно — рядом театр «Современник», который называют сердцем Чистопрудного бульвара.

Музей-заповедник Царицыно

Парк-заповедник красив и днем, и поздним вечером. Архитектурные сооружения, царицынский пруд, парк, светодинамический музыкальный фонтан. В музее постоянные и сменные экспозиции, а еще там проходят органные концерты. Если пойдешь на прогулку летом, то встретишь лебедей и покормишь белок:)

На сайте «Царицыно» ты можешь заказать экскурсию или тематическую фотосессию в исторических костюмах.

Парк Фили

Это старинный парк Москвы. Большая территория, есть панда-парк, веревочный парк, набережная с 7-километровым веломаршрутом.

В Филях тебе будет чем заняться помимо прогулок — проходят регулярные орнитологические и эко- экскурсии, организованы клубы китайского, испанского и английского языка, есть беговой клуб «Fili runners» и занятия по медитации на природе «Hearfulness».

Заходи на сайт, смотри афишу всех мероприятий.