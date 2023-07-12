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Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана

Москва, Старая Басманная ул., 15 а, стр 4

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http://www.sadbaumana.ru/ Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана был основан в 1920 году, на территории бывшего усадебного парка. Сад является памятником садово-паркового искусства. С тех времен тут сохранились старые аллеи с липами, кленами и тополями. Главная историческая ценность парка — Грот «Бельведер», построенный в XVIII веке, концертная эстрада-ракушка 20-30–х гг. XX в., где снимали сцены из фильма «Покровские ворота». Культурная деятельность парка включает в себя концертные и развлекательные мероприятия. Летом в выходные и праздничные дни устраиваются бесплатные кинопоказы под открытым небом. Для любителей активного отдыха работает спортивная площадка для игр в волейбол, теннис, пинг-понг, открыт прокат велосипедов, вело и электромобилей, работает шахматный клуб. На территории сада созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Сад имени Баумана в Москве- это истинный оазис посреди каменных громад — неотъемлемый кусочек культурной жизни столицы. Режим работы: ежедневно 6:00-00:00
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Комментарии

Ю
Юлия
18 мая 2025, 18:05

Одно из любимейших мест в Москве❤

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Елена
20 ноября 2024, 03:10

Уютный , красивый

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