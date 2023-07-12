http://www.sadbaumana.ru/ Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана был основан в 1920 году, на территории бывшего усадебного парка. Сад является памятником садово-паркового искусства. С тех времен тут сохранились старые аллеи с липами, кленами и тополями. Главная историческая ценность парка — Грот «Бельведер», построенный в XVIII веке, концертная эстрада-ракушка 20-30–х гг. XX в., где снимали сцены из фильма «Покровские ворота». Культурная деятельность парка включает в себя концертные и развлекательные мероприятия. Летом в выходные и праздничные дни устраиваются бесплатные кинопоказы под открытым небом. Для любителей активного отдыха работает спортивная площадка для игр в волейбол, теннис, пинг-понг, открыт прокат велосипедов, вело и электромобилей, работает шахматный клуб. На территории сада созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Сад имени Баумана в Москве- это истинный оазис посреди каменных громад — неотъемлемый кусочек культурной жизни столицы. Режим работы: ежедневно 6:00-00:00
Карта места...
Одно из любимейших мест в Москве❤