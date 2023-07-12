Парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в России и в мире мемориальных комплексов. В Парке Победы часто проводятся праздничные мероприятия с красочными салютами, в памятные даты люди возлагают цветы к мемориалам, а горожане и гости столицы спешат в парк, чтобы просто прогуляться, покататься на роликах и велосипедах, посмотреть на фонтаны, отдохнуть в тени деревьев, покормить белок, посмотреть фильм в кинотеатре «Поклонка» или посетить экспозицию в Музее Победы. http://www.poklonnaya-gora.ru/
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Комментарии
Эртине30 декабря 2022, 08:09
Зал славы в музее победы это нечто. Обязательно стоит посмотреть там 3д инсталляцию дорога к победе, дух захватывает.
Рекомендую сюда приходить летом. Зимой может быть более ветрено и прохладнее. В музеи победы есть кинотеатр, можно совместить прогулку и кино.