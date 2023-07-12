  1. Москва
  2. Места
  3. Парки

Парк Победы на Поклонной горе

Москва, пл. Победы, 3

ВКонтакте

Парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в России и в мире мемориальных комплексов. В Парке Победы часто проводятся праздничные мероприятия с красочными салютами, в памятные даты люди возлагают цветы к мемориалам, а горожане и гости столицы спешат в парк, чтобы просто прогуляться, покататься на роликах и велосипедах, посмотреть на фонтаны, отдохнуть в тени деревьев, покормить белок, посмотреть фильм в кинотеатре «Поклонка» или посетить экспозицию в Музее Победы. http://www.poklonnaya-gora.ru/
Карта места...

Ещё парки в городе Москва

Парк «Сокольники»

Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1
Карточка

Парк Победы на Поклонной горе

пл. Победы, 3
Карточка

Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo

ул. Крымский Вал, 9
Карточка

Национальный парк Лосиный остров

Поперечный просек, 1г
Карточка

Гончаровский Парк

Руставели, 7
Карточка

Дубки

Дубки, 6
Карточка

Парк культуры и отдыха Таганский

Таганская 40-42
Карточка
Популярное

Фили

улица Большая Филевская, 22
Карточка

Комментарии

Аватар
Глеб
5 января 2025, 16:56

Рекомендую сюда приходить летом. Зимой может быть более ветрено и прохладнее. В музеи победы есть кинотеатр, можно совместить прогулку и кино.

Аватар
Эртине
30 декабря 2022, 08:09

Зал славы в музее победы это нечто. Обязательно стоит посмотреть там 3д инсталляцию дорога к победе, дух захватывает.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста