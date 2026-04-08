https://www.parktaganskiy.ru/ Парк культуры и отдыха «Таганский» расположен по обе стороны Таганской улицы и состоит из двух территорий — Основной и Детской. Парк был основан при клубе им. Бухарина в 1934 году и находится в Таганском районе ЦАО. Детская территория, где в 1939 году появилась первая неоновая вывеска «САД», принадлежала англичанину Михаилу Мэддоксу и является памятником садово-паркового искусства. Ежегодно на двух парковых территориях проводятся всевозможные культурно-массовые и спортивные мероприятия, отмечаются государственные праздники, проходят музыкальные концерты и фестивали, спортивные состязания, образовательные лекции и мероприятия для детей.
Карта места...