http://www.izmailovsky-park.ru/ Измайловский Парк культуры и отдыха – один из самых экологически чистых парков в Европе, памятник садово-паркового искусства, особо охраняемая природная территория. Располагается на 310 гектарах естественного леса в черте города. Его главные достоинства – богатый растительный и животный мир, чистый воздух, доступные и разнообразные развлечения для посетителей любого возраста. Режим работы: ежедневно 5:30-22:00
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Dmitrii Zhigulin11 июля 2025, 12:41
Очень много места, идеально для прогулок на велосипеде
Margarita8 августа 2025, 05:21
Dmitrii Zhigulin, тоже люблю тут кататься
Александр20 марта 2025, 11:59
Обожаю этот парк
Валерьян5 июля 2025, 04:05
Александр, я так понял нас разводят и ниже только боты 23 год ха ха
Служба поддержки | Кавёр6 июля 2025, 10:07
Валерьян, разводят на то, чтобы ты посетил реально хороший парк ?)
Лучший парк для катания на велике и с утра пройтись подышать воздухом
Полина29 июня 2024, 19:23
Отвратительный парк! Все старое, потрепанное, вид портят магазины с их холодильниками для напитков, деревянные мосточки прогнившие, на раз максимум
Валерьян5 июля 2025, 04:03
Полина, да нормальный парк.
Ксения гаврилина18 ноября 2023, 19:22
Плохо, что вечером не освещен, страшно ходить. А днем да, норм.
Красотища душевная!
And1re23 августа 2022, 17:51
Отличный и ухоженный парк
Ну, это классика, это база