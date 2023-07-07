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Измайловский парк

Москва, аллея Большого Круга, 7

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http://www.izmailovsky-park.ru/ Измайловский Парк культуры и отдыха – один из самых экологически чистых парков в Европе, памятник садово-паркового искусства, особо охраняемая природная территория. Располагается на 310 гектарах естественного леса в черте города. Его главные достоинства – богатый растительный и животный мир, чистый воздух, доступные и разнообразные развлечения для посетителей любого возраста. Режим работы: ежедневно 5:30-22:00
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Комментарии

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Софья
06 апреля, 07:49

Ну, это классика, это база

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Dmitrii Zhigulin
11 июля 2025, 12:41

Очень много места, идеально для прогулок на велосипеде

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Margarita
8 августа 2025, 05:21

Dmitrii Zhigulin, тоже люблю тут кататься

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Александр
20 марта 2025, 11:59

Обожаю этот парк

В
Валерьян
5 июля 2025, 04:05

Александр, я так понял нас разводят и ниже только боты 23 год ха ха

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Служба поддержки | Кавёр
6 июля 2025, 10:07

Валерьян, разводят на то, чтобы ты посетил реально хороший парк ?)

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Илья
30 июля 2024, 19:03

Лучший парк для катания на велике и с утра пройтись подышать воздухом

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Полина
29 июня 2024, 19:23

Отвратительный парк! Все старое, потрепанное, вид портят магазины с их холодильниками для напитков, деревянные мосточки прогнившие, на раз максимум

В
Валерьян
5 июля 2025, 04:03

Полина, да нормальный парк.

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Ксения гаврилина
18 ноября 2023, 19:22

Плохо, что вечером не освещен, страшно ходить. А днем да, норм.

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Елена
13 октября 2023, 00:03

Красотища душевная!

A
And1re
23 августа 2022, 17:51

Отличный и ухоженный парк

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