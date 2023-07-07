https://sovremennik.ru/ Театр «Современник» — сердце Чистопрудного бульвара с 65-летней историей и мхатовскими корнями. Театр, который был основан молодыми безбашенными мечтателями во главе с Олегом Ефремовым, и сегодня стремится быть открытым и свободным в своём поиске. Обитатели здания с колоннами, которое, к слову, в начале прошлого века было кинотеатром «Колизей», верят в объединяющую силу искусства и живой контакт между зрителем и артистом. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:00.
Карта места...