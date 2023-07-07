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Комментарии
Классная локация для фоток и прогулок, как минимум с несколькими смотровыми площадками. Кайф)
С удовольствием прогулялись бы в приятной компании на этих выходных.
Пишите мне кто хочет со мной пойти. Обожаю парки
Место как по мне не очень, да у меня горит от парящего моста, это просто смотровая площадка 🤣
Классное место, где можно посидеть, полежать и что-нибудь поделать 😄👍🏻
Мой любимый парк 🥰 Летом просто чудесно, всё зелено, красивая растительность, прикольные мостики, по которым приятно прогуляться вечером. Крутой гастроцентр, где все по 300. В общем получаю здесь эстетическое удовольствие.
Сходить обязательно стоит! Особенно если Вы в Москве в первый раз. Но если вы тут живете, то одного-двух посещений явно хватит) хотя ресторанный комплекс остается привлекателен и часто проводят уникальные мероприятия Да и фоточки на Мосту очень даже получаются))
Если пошли смотреть Красную площадь, обязательно загляните в «Зарядье». Здесь можно увидеть флору со всей России, даже любимые берёзки Есенина. А ещё здесь есть место, где кофе готовит робот. Причём очень дёшево для центра Москвы.
Прекрасный парк, правда мало мероприятий, по крайней мере бесплатных. Был однажды на концерте неоклассики, очень красиво!
Место любопытное: наверное, каждый там найдет что-то своё: и выставочное, и музыкальное, и природное. И парящий мост привлекает внимание. Не скажу, что на место стоит тратить очень много времени, но побывать надо. И проходя мимо, не проходить мимо:))
Хоть мнения о нём и неоднозначные, хоть раз посетить однозначно стоит. Как минимум, чтобы сложить собственное мнение. Посмотреть на панораму с парящего моста, поставить галочку. А еще советовала бы ледяную пещеру и полностью интерактивный музей, который несмотря на свою компактность очень много знает об этом историческом месте Москвы.
Любимое Зарядьюшко. Очень приятно сидеть под стеклянной корой и любоваться городом