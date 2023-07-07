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Парк Зарядье

Москва, Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1

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https://www.zaryadyepark.ru/ «Зарядье» — современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга. Время работы: круглосуточно
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Комментарии

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Екатерина
01 мая, 20:25

Любимое Зарядьюшко. Очень приятно сидеть под стеклянной корой и любоваться городом

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Юлия
01 мая, 01:36

Классная локация для фоток и прогулок, как минимум с несколькими смотровыми площадками. Кайф)

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Ирина
30 апреля, 23:19

С удовольствием прогулялись бы в приятной компании на этих выходных.

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Олеся
8 сентября 2024, 22:15

Пишите мне кто хочет со мной пойти. Обожаю парки

П№
Пользователь №825977
3 августа 2024, 14:41

Место как по мне не очень, да у меня горит от парящего моста, это просто смотровая площадка 🤣

П№
Пользователь №165607
13 сентября 2022, 00:50

Классное место, где можно посидеть, полежать и что-нибудь поделать 😄👍🏻

П№
Пользователь №72568
27 апреля 2022, 16:26

Мой любимый парк 🥰 Летом просто чудесно, всё зелено, красивая растительность, прикольные мостики, по которым приятно прогуляться вечером. Крутой гастроцентр, где все по 300. В общем получаю здесь эстетическое удовольствие.

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ALE
30 июня 2021, 02:53

Сходить обязательно стоит! Особенно если Вы в Москве в первый раз. Но если вы тут живете, то одного-двух посещений явно хватит) хотя ресторанный комплекс остается привлекателен и часто проводят уникальные мероприятия Да и фоточки на Мосту очень даже получаются))

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Никита Чернов
24 мая 2021, 11:53

Если пошли смотреть Красную площадь, обязательно загляните в «Зарядье». Здесь можно увидеть флору со всей России, даже любимые берёзки Есенина. А ещё здесь есть место, где кофе готовит робот. Причём очень дёшево для центра Москвы.

И
Илья
20 мая 2021, 19:45

Прекрасный парк, правда мало мероприятий, по крайней мере бесплатных. Был однажды на концерте неоклассики, очень красиво!

Е
Екатерина
7 мая 2021, 19:59

Место любопытное: наверное, каждый там найдет что-то своё: и выставочное, и музыкальное, и природное. И парящий мост привлекает внимание. Не скажу, что на место стоит тратить очень много времени, но побывать надо. И проходя мимо, не проходить мимо:))

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Lange Lidiya
3 мая 2021, 22:18

Хоть мнения о нём и неоднозначные, хоть раз посетить однозначно стоит. Как минимум, чтобы сложить собственное мнение. Посмотреть на панораму с парящего моста, поставить галочку. А еще советовала бы ледяную пещеру и полностью интерактивный музей, который несмотря на свою компактность очень много знает об этом историческом месте Москвы.

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