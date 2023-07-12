https://liapark.ru/ В Лианозовском парке и на подведомственных территориях проходят развлекательные мероприятия, городские праздники, спортивные соревнования. Все подведомственные территории оборудованы развитой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом. Режим работы: ежедневно 6:00-23:00
Карта места...
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Комментарии
Катрин18 мая 2023, 00:20
Приятное место для прогулок. Чисто, уютно, красиво.
Пользователь №35777727 марта 2023, 16:01
Все детство там гуляла
На фото лучше. Сейчас многое перекрыто на реконструкцию. А так даже очень неплохое место