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Лианозовский парк

Москва, Угличская ул., 13

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https://liapark.ru/ В Лианозовском парке и на подведомственных территориях проходят развлекательные мероприятия, городские праздники, спортивные соревнования. Все подведомственные территории оборудованы развитой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом. Режим работы: ежедневно 6:00-23:00
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Комментарии

П№
Пользователь №458953
23 августа 2023, 01:53

На фото лучше. Сейчас многое перекрыто на реконструкцию. А так даже очень неплохое место

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Катрин
18 мая 2023, 00:20

Приятное место для прогулок. Чисто, уютно, красиво.

П№
Пользователь №357777
27 марта 2023, 16:01

Все детство там гуляла

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