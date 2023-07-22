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Дарвиновский музей

Москва, ул.Вавилова, 57

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http://www.darwinmuseum.ru/ Дарвиновский музей — большой естесственно-научный музей в Москве и один из самых крупных в Европе, пользующийся огромной популярностью за свою уникальность, разноплановость и использование самых современных технологий. Коллекция Дарвиновского музея Москвы — это, прежде всего, наглядная иллюстрация теории эволюции Чарлза Дарвина, история живого мира Земли с самых древнейших времен до нынешнего времени. Ежедневно, кроме понедельника с 10:00 до 18:00. Выставочный комплекс работает по четвергам с 13:00 до 21:00.
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Комментарии

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Кира
07 января, 15:28

Он прикольный, но пока ты в школе

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Королева Татьяна
3 июля 2024, 06:53

Очень интересно.За один день все не рассмотреть.

П№
Пользователь №253508
21 мая 2023, 00:23

Понравилось. Но за один раз сложно всё освоить.

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Аля
16 февраля 2023, 16:46

Были здесь с молодым человеком, который увлекался в детстве динозаврами и мечтал увидеть многих вживую. Но оказалось, что полных скелетов довольно мало, в основном по одной косточке :) мне в целом понравилось, но второй раз бы не пошла

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Nash Wu
1 ноября 2022, 23:13

Круто

А
Аноним
25 августа 2022, 03:13

Были 23.08.2022 с ребёнком 🥰мы в восторге !!! 👍 Ребёнок попросил ещё раз поехать !!!

Г
Гузель
23 августа 2021, 02:55

Вполне хороший музей, для выходного дня с ребёнком так вообще красота!

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Lange Lidiya
21 апреля 2021, 01:06

Здесь не скучно! Много интерактивных экспонатов, которые понравятся и детям, и взрослым. Скульптуры динозавров вокруг здания просто огонь. Постоянно проходят разные активности - нужно следить за афишей. Кстати, прикольное и оригинальное место для свидания...

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