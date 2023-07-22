https://ethnomir.ru/o-parke/ Этномир — загородный комплекс, где есть всё для насыщенного впечатлениями отдыха: этнические отели, кафе и рестораны, бани и спа-центр, ремесленные мастерские, аттракционы, музеи и выставки, зоодома. График работы: ежедневно, 09:00–21:00
Карта места...
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Комментарии
Планирую летом поехать туда с детьми. Присоединяйтесь! Компанией веселее)
Ольга2 апреля 2023, 05:00
Очень интересно окунуться в различные культуры и немного побывать в машине времени !))
Пользователь №25583121 февраля 2023, 19:18
Незабываемое место
Прикольная задумка. Внутри сделали очень много декора, относящегося к разным народам, что вызывает интерес. Мне не очень понравилось то, что это все таки незавершенный проект: местами стройка или просто выглядит недоделанным. Отель внутри хороший, я бы советовала приезжать зимой.