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Этномир — этнографический парк-музей

Москва, Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

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https://ethnomir.ru/o-parke/ Этномир — загородный комплекс, где есть всё для насыщенного впечатлениями отдыха: этнические отели, кафе и рестораны, бани и спа-центр, ремесленные мастерские, аттракционы, музеи и выставки, зоодома. График работы: ежедневно, 09:00–21:00
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Комментарии

VV
Victoria Vin
15 июля 2025, 02:58

Прикольная задумка. Внутри сделали очень много декора, относящегося к разным народам, что вызывает интерес. Мне не очень понравилось то, что это все таки незавершенный проект: местами стройка или просто выглядит недоделанным. Отель внутри хороший, я бы советовала приезжать зимой.

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Юлия
7 апреля 2025, 22:18

Планирую летом поехать туда с детьми. Присоединяйтесь! Компанией веселее)

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Ольга
2 апреля 2023, 05:00

Очень интересно окунуться в различные культуры и немного побывать в машине времени !))

П№
Пользователь №255831
21 февраля 2023, 19:18

Незабываемое место

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