Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий

В авторской подборке афиша-приложение «Кавёр» рассказывает, куда сходить и что посмотреть на ВДНХ в Москве.

Что будет в статье:

Комплекс считается одним из самых крупных в мире. ВДНХ летом — это концертная площадка под открытым небом и большой цветущий сад с рекреационными зонами. А зимой здесь заливают огромный каток.

На ВДНХ много объектов и большая территория, если времени мало, то бери экспресс-экскурсию (обратись в информационный центр слева от арки главного входа).

Арка главного входа

Именно с нее начинается прогулка-экскурсия по Центральной аллее. Посмотри на арку — 32 метра величия. А на вершине эмблема выставочного комплекса «Тракторист и колхозница».

Прогуливаясь по Центральной аллее, проходя маленькие фонтанчики и памятник Ленину, ты увидишь Павильон №1 — это экспозиция Третьяковской галереи.

3 главных фонтана ВДНХ

Внутри фонтана «Дружба народов» расположились 16 скульптурных девушек. Они — символы 16 советских республик и одеты в национальные костюмы. Все элементы фонтана покрыты золотом. При солнечном свете получаются крутые фотографии:)

Цифра 16 для этой композиции проигрывается во всем — вечером фонтан сменятся разными оттенками, как ты уже догадался, 16 раз и на протяжении часа.

Прогулка по главной пешеходной зоне продолжается. Следующий фонтан — «Каменный цветок». Он как будто сошел со страниц уральских сказок Бажова. А ведь он и создан по мотивам произведения «Каменный цветок». Одна из самых ярких и древних (фонтану 65 лет) достопримечательностей на ВДНХ.

Ты в курсе, что это первый в мире светомузыкальный фонтан, и что его струи поднимаются на 15 метров?

Ты уже прошел 2 фонтана, а на очереди третий по величине фонтан «Золотой колос» в центре Каменского пруда №3. Это самый зрелищный фонтан ВДНХ — 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Что еще? Фонтан стоит на пруду, значит, можно кататься на лодках и катамаранах. Есть зона, оборудованная лежаками. Идеальная локация для отдыха:)

Что посмотреть, куда сходить?

Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» находится в павильоне №21. Экспозиция представлена на 2-х этажах, экспонатов много и не все они статичные. Некоторые двигаются и даже говорят:)

Всем фанатам вселенной Звездных войн рекомендуем к посещению.

Высотный веревочный парк Sky Town. Ты сможешь пройти разные испытания на всех уровнях высоты. Самое экстремальное развлечение — гигантские качели, где ты летишь спиной вперед. Прям как на американских горках;)

Сайт: https://skytown.pro/

Высотная йога в веревочном парке Sky Town. Каждую субботу в 9:00 проходят занятия по хатха-йоге. 16 метров от земли, высоко. Йога-новичкам тоже можно.

Обязательно позвони и запишись, количество практикующих ограниченно! Нажимай на ссылку события ниже и узнай все подробности.

В оранжерее павильона №14 проходят концерты классической и современной музыки. Джаз, блюз, соул, рок, саундтреки к известным фильмам, духовная музыка — ты точно найдешь для себя что-то интересное.

Концерты проходят регулярно, следи за афишей в приложении «Кавёр»

Концерт в оранжерее «Фламенко Андалусии» Внимание: перенос концерта на 16 ноября 20:00. Страстное, чувственное и очень г... 16 ноября ОРАНЖЕРЕЯ (ВДНХ пав.14, вход с противоположной стороны от центрального входа в здание), проспект Мира, 119ВВЦ, строение 14 от 1550₽

На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все. Она находится над землей — за это ее прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая». В пешеходной прогулке ты увидишь заповедную Шереметьевскую дубраву.

Все вопросы уточняй по телефону: +7 (495) 544-34-00

Ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса» — место для медитативных прогулок и размышлений о бесконечности Вселенной:)

Металлический арт-объект в форме бесконечности. Непрерывная тропа. Её длина составляет 340 м. Высота сооружения доходит до 9,5 м.

Уникальный арт-объект окружен растениями Сада пяти чувств.

Колесо обозрения «Солнце Москвы». Высота — 140 метров. За 18 минут 40 секунд с колеса обозрения можно увидеть более 30 знаковых мест Москвы.

«Солнце Москвы» — больше, чем аттракцион. Ты можешь арендовать индивидуальную кабинку для важного события: романтическое свидание, регистрация брака, день рождения, фотосессия или VIP-мероприятие.

Сайт: https://moscow-sun.ru/koleso-obozreniya/

Лодочная станция «Алые паруса». Возьми лодку и прокатись по Каменскому пруду у фонтана «Золотой колос». Кроме лодок есть велосипеды-катамараны:)

Сезон заканчивается в конце сентября. Успевай. Дополнительная информация по телефону +7(929)507-29-87

Места на ВДНХ

В павильоне №55 на ВДНХ находится Smile Park. ВДНХ55 — это 11 аттракционов, квестов, лабиринтов и музеев. «Дом Великана», «Зеркальный лабиринт», «Музей Иллюзий», «Внутри человека», «Перевернутый город». Прыгай по крышам небоскребов. Спаси планету от зомби-апокалипсиса. Позавтракай на кухне, где стол парит под потолком;)

Павильон №42 — это 8 залов, посвящённых только и исключительно лошадям! Эволюция лошадей, породы и распределение по миру, анатомия, конный спорт и лошади в искусстве — выйдешь из музея иппологом!

В понедельник у музея выходной.

Москвариум — уникальное место для Москвы. Здесь можно провести целый день: прогуляться в аквариуме, посетить водное шоу, сходить на обзорную экскурсию и даже покормить акул.

В павильоне №34 «Космос» работает кафе. Парящие в невесомости персонажи на зеркальной стене расширяют горизонты воображения, а инопланетные арт-объекты просто напрашиваются на фото для социальных сетей! Кухня европейская. Популярный десерт — фисташковый рулет с малиной.

Центр космонавтики на ВДНХ — крупный тематический музей. Экспозиция рассказывает о Земле и других планетах. Музей представил космическое пространство доступным для землян. Он наполнен интерактивными экспонатами. Отправляйся в космическое приключение и захвати скафандр:)

ВДНХ — это отдельный мир приключений. Приходи сюда удивляться масштабами фонтанов, устрой свидание на высоте 140 метров на колесе обозрения, займись высотной йогой в верёвочном парке, покорми акул в Москвариуме, купи деревянного коня для хоббихорсинга в Музее лошади.

Мы собрали для тебя самые интересные выставочные площадки, пешеходные зоны для медитаций, тематические павильоны, крутые выставки и концерты. Открой ВДНХ с новой стороны:)