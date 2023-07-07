Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий

Комплекс считается одним из самых крупных в мире. ВДНХ летом — это концертная площадка под открытым небом и большой цветущий сад с рекреационными зонами. А зимой здесь заливают огромный каток.
На ВДНХ много объектов и большая территория, если времени мало, то бери экспресс-экскурсию (обратись в информационный центр слева от арки главного входа).
Арка главного входа
Именно с нее начинается прогулка-экскурсия по Центральной аллее. Посмотри на арку — 32 метра величия. А на вершине эмблема выставочного комплекса «Тракторист и колхозница».
Прогуливаясь по Центральной аллее, проходя маленькие фонтанчики и памятник Ленину, ты увидишь Павильон №1 — это экспозиция Третьяковской галереи.
3 главных фонтана ВДНХ
Внутри фонтана «Дружба народов» расположились 16 скульптурных девушек. Они — символы 16 советских республик и одеты в национальные костюмы. Все элементы фонтана покрыты золотом. При солнечном свете получаются крутые фотографии:)
Цифра 16 для этой композиции проигрывается во всем — вечером фонтан сменятся разными оттенками, как ты уже догадался, 16 раз и на протяжении часа.
Прогулка по главной пешеходной зоне продолжается. Следующий фонтан — «Каменный цветок». Он как будто сошел со страниц уральских сказок Бажова. А ведь он и создан по мотивам произведения «Каменный цветок». Одна из самых ярких и древних (фонтану 65 лет) достопримечательностей на ВДНХ.
Ты в курсе, что это первый в мире светомузыкальный фонтан, и что его струи поднимаются на 15 метров?
Ты уже прошел 2 фонтана, а на очереди третий по величине фонтан «Золотой колос» в центре Каменского пруда №3. Это самый зрелищный фонтан ВДНХ — 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.
Что еще? Фонтан стоит на пруду, значит, можно кататься на лодках и катамаранах. Есть зона, оборудованная лежаками. Идеальная локация для отдыха:)
Что посмотреть, куда сходить?
Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» находится в павильоне №21. Экспозиция представлена на 2-х этажах, экспонатов много и не все они статичные. Некоторые двигаются и даже говорят:)
Всем фанатам вселенной Звездных войн рекомендуем к посещению.
Высотный веревочный парк Sky Town. Ты сможешь пройти разные испытания на всех уровнях высоты. Самое экстремальное развлечение — гигантские качели, где ты летишь спиной вперед. Прям как на американских горках;)
Сайт: https://skytown.pro/
Высотная йога в веревочном парке Sky Town. Каждую субботу в 9:00 проходят занятия по хатха-йоге. 16 метров от земли, высоко. Йога-новичкам тоже можно.
Обязательно позвони и запишись, количество практикующих ограниченно! Нажимай на ссылку события ниже и узнай все подробности.
В оранжерее павильона №14 проходят концерты классической и современной музыки. Джаз, блюз, соул, рок, саундтреки к известным фильмам, духовная музыка — ты точно найдешь для себя что-то интересное.
Концерты проходят регулярно, следи за афишей в приложении «Кавёр»
Внимание: перенос концерта на 16 ноября 20:00. Страстное, чувственное и очень г...
от 1550₽
На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все. Она находится над землей — за это ее прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая». В пешеходной прогулке ты увидишь заповедную Шереметьевскую дубраву.
Все вопросы уточняй по телефону: +7 (495) 544-34-00
Ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса» — место для медитативных прогулок и размышлений о бесконечности Вселенной:)
Металлический арт-объект в форме бесконечности. Непрерывная тропа. Её длина составляет 340 м. Высота сооружения доходит до 9,5 м.
Уникальный арт-объект окружен растениями Сада пяти чувств.
Колесо обозрения «Солнце Москвы». Высота — 140 метров. За 18 минут 40 секунд с колеса обозрения можно увидеть более 30 знаковых мест Москвы.
«Солнце Москвы» — больше, чем аттракцион. Ты можешь арендовать индивидуальную кабинку для важного события: романтическое свидание, регистрация брака, день рождения, фотосессия или VIP-мероприятие.
Сайт: https://moscow-sun.ru/koleso-obozreniya/
Лодочная станция «Алые паруса». Возьми лодку и прокатись по Каменскому пруду у фонтана «Золотой колос». Кроме лодок есть велосипеды-катамараны:)
Сезон заканчивается в конце сентября. Успевай. Дополнительная информация по телефону +7(929)507-29-87
Места на ВДНХ
В павильоне №55 на ВДНХ находится Smile Park. ВДНХ55 — это 11 аттракционов, квестов, лабиринтов и музеев. «Дом Великана», «Зеркальный лабиринт», «Музей Иллюзий», «Внутри человека», «Перевернутый город». Прыгай по крышам небоскребов. Спаси планету от зомби-апокалипсиса. Позавтракай на кухне, где стол парит под потолком;)
Павильон №42 — это 8 залов, посвящённых только и исключительно лошадям! Эволюция лошадей, породы и распределение по миру, анатомия, конный спорт и лошади в искусстве — выйдешь из музея иппологом!
В понедельник у музея выходной.
Москвариум — уникальное место для Москвы. Здесь можно провести целый день: прогуляться в аквариуме, посетить водное шоу, сходить на обзорную экскурсию и даже покормить акул.
В павильоне №34 «Космос» работает кафе. Парящие в невесомости персонажи на зеркальной стене расширяют горизонты воображения, а инопланетные арт-объекты просто напрашиваются на фото для социальных сетей! Кухня европейская. Популярный десерт — фисташковый рулет с малиной.
Центр космонавтики на ВДНХ — крупный тематический музей. Экспозиция рассказывает о Земле и других планетах. Музей представил космическое пространство доступным для землян. Он наполнен интерактивными экспонатами. Отправляйся в космическое приключение и захвати скафандр:)
ВДНХ — это отдельный мир приключений. Приходи сюда удивляться масштабами фонтанов, устрой свидание на высоте 140 метров на колесе обозрения, займись высотной йогой в верёвочном парке, покорми акул в Москвариуме, купи деревянного коня для хоббихорсинга в Музее лошади.
Мы собрали для тебя самые интересные выставочные площадки, пешеходные зоны для медитаций, тематические павильоны, крутые выставки и концерты. Открой ВДНХ с новой стороны:)