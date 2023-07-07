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Музей Оптических Иллюзий | ВДНХ55

Москва, пр-т Мира, д. 119

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ВДНХ55 — сеть неординарных музеев, выставок и развлечений. «Дом Великана», «Зеркальный лабиринт», «Музей Иллюзий», «Внутри человека», «Перевернутый город» и другие музеи сети решают вопрос, куда пойти с ребенком, где отдохнуть с семьей и друзьями. Соверши увлекательную прогулку по человеческому организму. Попади на обложку Forbes. Прыгай по крышам небоскребов. Спаси планету от зомби-апокалипсиса. Позавтракай на кухне, где стол парит под потолком. Режим работы: Пн-Чт: 10:00-20:00 Пт-Вс: 10:00-21:00
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