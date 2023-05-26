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Космос

Москва, проспект Мира, 119с34

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Футуристичное кафе с разнообразным меню. Интерьер оформлен дизайнерским бюро Sundukovy Sisters в стиле мемфис: это яркое бело-голубое пространство, сочная акцентная колористика, плавные зигзаги и четкие орнаменты, поп-арт и эффектные детали. Зеркальная стена с тематическим принтом расширяет горизонты, а инопланетные арт-объекты поддерживают позитивный настрой и гарантируют отличные фото. В меню — понятные и любимые блюда, приготовленные в домашнем стиле. Гости могут попробовать куриный суп со звёздочками, свежеприготовленные салаты, ароматную пиццу, картофель фри, наггетсы. Для любителей сладкого представлены выпечка и десерты, которые идеально дополнят семейный обед или праздничный визит. С 11:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. https://vdnh.ru/places/kafe-kosmos/
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