День полотенца в Москве

Это вообще о чём?
Английский писатель Дуглас Адамс в 70-х годах написал сценарий для радиопостановки, а потом по её мотивам выпустил серию книг. Теперь это классика юмористической фантастики, потому что такое сочетание абсурда и глубокой мудрости встречается редко. Сюжет начинается с небольшого апокалипсиса (Землю немножко снесли), так что актуальность тоже зашкаливает.
25 мая — это день через 2 недели после годовщины смерти Дугласа Адамса. Почему 2 недели? Потому что почему бы и нет.
Разработали для тебя инструкцию по празднованию этого необычного события. И в Петербурге тоже празднуем.
Возьми с собой полотенце
Первое и главное, что сегодня нужно сделать — положить в сумку полотенце, потому что оно должно быть у каждого автостопщика. Демонстрируй полотенце с гордостью в метро, в офисе, в кофейне и вообще везде!
Ознакомься с матчастью
Странно слышать от нас такое, но отметить День полотенца можно и не выходя из дома. Устраивайся поуютнее и смотри.
Иди отмечать!
Вот список мероприятий, которые мы сочли подходящими. Они связаны напрямую с праздником, с космосом, с английским юмором или помогают не паниковать (это главный совет автостопщикам):
Традиционные гуляния по случаю Дня полотенца — с вечера пятницы до позднего утра...
1500₽
Блюз существовал во Вселенной всегда. Прошло достаточно времени с Большого Взрыва, когда на Землю с Тунгусским метеоритом еще в начале века были занесены инопланетные споры специальных блюзовых грибов...
«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...
А это космическо-фантастические места:
Don't panic
«Не паникуй» — совет №1 любому автостопщику. Что бы ни случилось, сохраняй спокойствие, а для этого можешь сходить на специальные мероприятия для душевного равновесия:
Внимание: мероприятие отменено. Погрузись в атмосферу востока на специальной ча...
3600₽