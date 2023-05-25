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День полотенца в Москве

Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело

Что будет в статье:

  1. - Это вообще о чём?
  2. - Возьми с собой полотенце
  3. - Ознакомься с матчастью
  4. - Иди отмечать!
  5. - Don't panic

Это вообще о чём?

Английский писатель Дуглас Адамс в 70-х годах написал сценарий для радиопостановки, а потом по её мотивам выпустил серию книг. Теперь это классика юмористической фантастики, потому что такое сочетание абсурда и глубокой мудрости встречается редко. Сюжет начинается с небольшого апокалипсиса (Землю немножко снесли), так что актуальность тоже зашкаливает.

25 мая — это день через 2 недели после годовщины смерти Дугласа Адамса. Почему 2 недели? Потому что почему бы и нет. 

Разработали для тебя инструкцию по празднованию этого необычного события. И в Петербурге тоже празднуем.

Возьми с собой полотенце

Первое и главное, что сегодня нужно сделать — положить в сумку полотенце, потому что оно должно быть у каждого автостопщика. Демонстрируй полотенце с гордостью в метро, в офисе, в кофейне и вообще везде!

Полотенце, пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практикой: в него можно завернуться, путешествуя по холодным лунам Беты Яглана; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами, что льют красный свет на пустынную планету Какрафун; на нём удобно лежать на песчаных пляжах Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря...
Дуглас Адамс, «Автостопом по галактие» (вообще там целая глава про полотенца)

Ознакомься с матчастью

Странно слышать от нас такое, но отметить День полотенца можно и не выходя из дома. Устраивайся поуютнее и смотри.

Иди отмечать!

Вот список мероприятий, которые мы сочли подходящими. Они связаны напрямую с праздником, с космосом, с английским юмором или помогают не паниковать (это главный совет автостопщикам):

Towel Day @ Radio. Supermetall
Towel Day @ Radio. Supermetall

Традиционные гуляния по случаю Дня полотенца — с вечера пятницы до позднего утра...

2-я Бауманская улица, 9/23с3

1500₽

по подписке
Бугабу
Бугабу

Блюз существовал во Вселенной всегда. Прошло достаточно времени с Большого Взрыва, когда на Землю с Тунгусским метеоритом еще в начале века были занесены инопланетные споры специальных блюзовых грибов...

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Выставка «Реальный космос»
Выставка «Реальный космос»

«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...

по подписке
Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике»
Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике»

Отправляйся в межгалактическое путешествие, не выезжая за МКАД. На выставке тебя ждут более 200 экспонатов, в том числе аниматронные инопланетные расы, реконструкции космических миров и техники, гал...

А это космическо-фантастические места:

Don't panic

«Не паникуй» — совет №1 любому автостопщику. Что бы ни случилось, сохраняй спокойствие, а для этого можешь сходить на специальные мероприятия для душевного равновесия:

Есть ещё идеи, куда сходить на День полотенца? Делись, и не забудь отметить нас: @kaver_afisha)

Что есть в статье:

  1. Это вообще о чём?
  2. Возьми с собой полотенце
  3. Ознакомься с матчастью
  4. Иди отмечать!
  5. Don't panic

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