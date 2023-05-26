http://papavader.com/ Кафе-клуб, посвящённый любителям научной фантастики, в виде космического корабля, путешествующего по различным Галактикам. Это уникальное место, которое погрузит тебя в атмосферу любимых научно-фантастических вселенных. Почувствуй себя джедаем, сражаясь на световых мечах, или космодесантником, отражающим атаку ксеносов огнём из болтера. Здесь ты можешь встретить любимых персонажей из игр, фильмов и книг по научной фантастике и поучаствовать в еженедельных тематических мероприятиях. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-2:00
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