  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Папа Вейдер

Москва, Большой Златоустинский переулок, 3/5 с1

Телефон

ВКонтакте

http://papavader.com/ Кафе-клуб, посвящённый любителям научной фантастики, в виде космического корабля, путешествующего по различным Галактикам. Это уникальное место, которое погрузит тебя в атмосферу любимых научно-фантастических вселенных. Почувствуй себя джедаем, сражаясь на световых мечах, или космодесантником, отражающим атаку ксеносов огнём из болтера. Здесь ты можешь встретить любимых персонажей из игр, фильмов и книг по научной фантастике и поучаствовать в еженедельных тематических мероприятиях. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-2:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Карточка

День полотенца в Москве

Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста