Био-бистро, которое специализируется на веганской и вегетарианской кухне. Под словом «циники» бистро подразумевает устоявшиеся и рациональные взгляды на жизнь, целостное и глубокое мировоззрение людей, которые приходят сюда создавать свою историю. Миссия заведения — чтобы растительное питание было не роскошью, а правом каждого на здоровую жизнь. Бистро стремится показать, что растительное питание это не ограничения, не отказ от любимой еды, а полноценный образ жизни. https://cynicvegan.ru/ График работы: ВС-ЧТ: 10:00-22:00 ПТ-СБ: 10:00-23:00
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Невкусная еда. Я веган 20 лет и такого никогда не пробовала. На барной стойке было замечено молоко parmalat. А также: Отвратительный персонал, плохая сервировка, неудобные деревянные стулья, громкая музыка, маленький неудобный туалет.