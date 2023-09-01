Выставки и лекции
Чем завлечь студентов в Москве? Например, выставкой про пиво. Или же мультисенсорной выставкой-квестом, которая расскажет про искусство удовольствия в жизни. А можно пойти и разобраться в причинах страданий средневековых героев (вдруг своих страданий у тебя недостаточно).
Самые интересные места и события по приемлем ценам — выбирай:)
Галерея «Триумф» представляет выставку российского видео-арта, сравнимую по масштабу с биеннале. Проект демонстрирует взаимосвязь видеоискусства и реальности, а также исследует авторские стратегии р...
Специализированная выставка «На дрожжах» посвящена домашнему производству напитк...
250₽
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...
от 700₽
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...
500₽
Июль 1952 год, Пабло Пикассо получает открытку, подписанную Сальвадором Дали, в ...
200₽
Спектакли
Интересные места для студентов — театральные. Отправляйся в театр, чтобы «немножко полежать в канаве», вдруг ты уже вымотался за первую учебную неделю...А что скажет твоя линия загара этой осенью, она у тебя вообще есть?
Небанально, а главное это бесплатные места для студентов — успевай.
Спектакль о том, что такое человечность, что такое быть человеком и, в итоге, чт...
800₽
Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. «Я устаю на р...
Бесплатно
Со звуком «ВЖУХ» пронеслось это лето. Какие узоры на твоем теле и при каких обст...
Бесплатно
Внимание: отмена мероприятия. Световые спектакли - это произведения зрелищного ...
3000₽
Камерные театры ждут тебя. Если ты слишком устал от учёбы и тусовок, то пора отведать духовной пищи — чтобы не впадать во фрустрацию.
Стендап
Почти бесплатно сходить — куда? На стендап, конечно. А смеяться, так вообще задаром. Предлагаем на выбор любой вид комичного шоу. А на книжном стендапе можно сделать комбо — узнать краткий сюжет книг в авторской интерпретации, посмеяться от души и разгрузить голову пенным. У-у-удачно!
Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...
280₽
Геворг Абрамян — участник проекта "Открытый Микрофон" на ТНТ. Сбор гостей за 30...
500₽
Open Mic — это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые мат...
600₽
Приглашаем тебя на выступления участников популярных проектов ТНТ, звезд СТС, La...
Бесплатно
Прийти на книжный майк — это как оседлать гиппогрифа и плевать с высоты на голов...
300₽
Внимание: мероприятие отменено. Проверка материала от опытных комиков с TV и YO...
300₽
В центре Москвы, в баре «Евгенич» всё в коврах. Редакция афиши-приложения Кавёр одобряет:) А ещё там чебуреки внушительных размеров по приятным ценам и авторские настойки. Гулять до утра разрешается (если тебе не к 1 паре).
Концерты и вечеринки
Где можно найти студентов в Москве? Кроме пар, конечно, на концертах и тусовках. Собрали для тебя самые интересные бары, клубы и площадки для концертов. Попробуй угадай, в каком месте проходил музыкальный перфоманс о путешествиях Жабьего Владыки? А где хорошо, как в гостях, при этом дух захватывает от городского пейзажа?
Музеи
Тематические и любопытные музеи Москвы для тебя, студент. Мы знаем, что пытливому уму подавай самое интересное: экскурсию в темноте в центре Москвы, путешествие по эротическим закоулкам, поиск коня для хоббихорсинга...
За едой и атмосферой
Студентов в Москве хлебом не корми — корми необычненьким. У Папы Вейдера можно недорого пообедать и погрузиться в атмосферу научно-фантастических вселенных. А в Underdog фестивальный формат недорогих закусок, обязательно попробуй их фирменный хот-дог. И разнообразие пива — можно найти интересные позиции локальных пивоварен.
За напитками и весельем
Мероприятия для студентов в барах и ресторанах: DJ вечеринки в стиле Kpop Hip-hop и rap, тематические вечеринки в атмосфере народа Майя. Заглядывай в эти места — фиксированные цены, вкусные коктейли и настроение тебе гарантированы.
Антикафе
Почти бесплатные места для студентов, где? В антикафе. Оплачивай только минуты, которые ты провёл в заведении, а всё остальное бесплатно — еда, напитки, настолки, общение со зверушками. В некоторых местах — это ещё и коворкинг с лекторием. Заглядывай в гости, проведи время в приятной компании четвероногих:)
Куда сходить ещё?
Делимся интересными местами для студентов. Здесь регулярно проходят платные и бесплатные события: мастер-классы, лекции, сезонные вечеринки, необычные выставки. Пойдешь направо — мы не знаем что там, а пойдешь сюда — отлично проведешь время, ещё и знакомствами новыми обзаведешься:)