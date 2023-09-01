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Выставки и лекции

Чем завлечь студентов в Москве? Например, выставкой про пиво. Или же мультисенсорной выставкой-квестом, которая расскажет про искусство удовольствия в жизни. А можно пойти и разобраться в причинах страданий средневековых героев (вдруг своих страданий у тебя недостаточно).

Самые интересные места и события по приемлем ценам — выбирай:)

Спектакли

Интересные места для студентов — театральные. Отправляйся в театр, чтобы «немножко полежать в канаве», вдруг ты уже вымотался за первую учебную неделю...А что скажет твоя линия загара этой осенью, она у тебя вообще есть?

Небанально, а главное это бесплатные места для студентов — успевай.

Камерные театры ждут тебя. Если ты слишком устал от учёбы и тусовок, то пора отведать духовной пищи — чтобы не впадать во фрустрацию.

Стендап

Почти бесплатно сходить — куда? На стендап, конечно. А смеяться, так вообще задаром. Предлагаем на выбор любой вид комичного шоу. А на книжном стендапе можно сделать комбо — узнать краткий сюжет книг в авторской интерпретации, посмеяться от души и разгрузить голову пенным. У-у-удачно!

В центре Москвы, в баре «Евгенич» всё в коврах. Редакция афиши-приложения Кавёр одобряет:) А ещё там чебуреки внушительных размеров по приятным ценам и авторские настойки. Гулять до утра разрешается (если тебе не к 1 паре).

Концерты и вечеринки

Где можно найти студентов в Москве? Кроме пар, конечно, на концертах и тусовках. Собрали для тебя самые интересные бары, клубы и площадки для концертов. Попробуй угадай, в каком месте проходил музыкальный перфоманс о путешествиях Жабьего Владыки? А где хорошо, как в гостях, при этом дух захватывает от городского пейзажа?

Музеи

Тематические и любопытные музеи Москвы для тебя, студент. Мы знаем, что пытливому уму подавай самое интересное: экскурсию в темноте в центре Москвы, путешествие по эротическим закоулкам, поиск коня для хоббихорсинга...

За едой и атмосферой

Студентов в Москве хлебом не корми — корми необычненьким. У Папы Вейдера можно недорого пообедать и погрузиться в атмосферу научно-фантастических вселенных. А в Underdog фестивальный формат недорогих закусок, обязательно попробуй их фирменный хот-дог. И разнообразие пива — можно найти интересные позиции локальных пивоварен.

За напитками и весельем

Мероприятия для студентов в барах и ресторанах: DJ вечеринки в стиле Kpop Hip-hop и rap, тематические вечеринки в атмосфере народа Майя. Заглядывай в эти места — фиксированные цены, вкусные коктейли и настроение тебе гарантированы.

Антикафе

Почти бесплатные места для студентов, где? В антикафе. Оплачивай только минуты, которые ты провёл в заведении, а всё остальное бесплатно — еда, напитки, настолки, общение со зверушками. В некоторых местах — это ещё и коворкинг с лекторием. Заглядывай в гости, проведи время в приятной компании четвероногих:)

Куда сходить ещё?

Делимся интересными местами для студентов. Здесь регулярно проходят платные и бесплатные события: мастер-классы, лекции, сезонные вечеринки, необычные выставки. Пойдешь направо — мы не знаем что там, а пойдешь сюда — отлично проведешь время, ещё и знакомствами новыми обзаведешься:)