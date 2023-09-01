  1. Блог

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Что будет в статье:

  1. - Выставки и лекции
  2. - Спектакли
  3. - Стендап
  4. - Концерты и вечеринки
  5. - Музеи
  6. - За едой и атмосферой
  7. - За напитками и весельем
  8. - Антикафе
  9. - Куда сходить ещё?

Выставки и лекции

Чем завлечь студентов в Москве? Например, выставкой про пиво. Или же мультисенсорной выставкой-квестом, которая расскажет про искусство удовольствия в жизни. А можно пойти и разобраться в причинах страданий средневековых героев (вдруг своих страданий у тебя недостаточно).

Самые интересные места и события по приемлем ценам — выбирай:)

по подписке
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях

Галерея «Триумф» представляет выставку российского видео-арта, сравнимую по масштабу с биеннале. Проект демонстрирует взаимосвязь видеоискусства и реальности, а также исследует авторские стратегии р...

На дрожжах
На дрожжах

Специализированная выставка «На дрожжах» посвящена домашнему производству напитк...

до
Краснопресненская наб., 14, ЦВК Экспоцентр

250₽

Выставка «Икигай: искусство жить»
Популярное
Выставка «Икигай: искусство жить»

Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...

до
Марс

от 700₽

Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»
Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...

Люмьер-Холл

500₽

Лекция «Сальвадор Дали. Секреты одного гения»
Лекция «Сальвадор Дали. Секреты одного гения»

Июль 1952 год, Пабло Пикассо получает открытку, подписанную Сальвадором Дали, в ...

Люмьер-Холл

200₽

Спектакли

Интересные места для студентов — театральные. Отправляйся в театр, чтобы «немножко полежать в канаве», вдруг ты уже вымотался за первую учебную неделю...А что скажет твоя линия загара этой осенью, она у тебя вообще есть?

Небанально, а главное это бесплатные места для студентов — успевай.

Премьера. Моноспектакль «Вадим»
Премьера. Моноспектакль «Вадим»

Спектакль о том, что такое человечность, что такое быть человеком и, в итоге, чт...

Лаборатория современного театра

800₽

Читка пьесы «Одноместная канава»
Читка пьесы «Одноместная канава»

Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. «Я устаю на р...

Среда 21

Бесплатно

Линия загара | 15 сентября
Линия загара | 15 сентября

Со звуком «ВЖУХ» пронеслось это лето. Какие узоры на твоем теле и при каких обст...

Хамовнический вал, дом 28

Бесплатно

[отменено] Световой спектакль «День Художника»
Популярное
[отменено] Световой спектакль «День Художника»

Внимание: отмена мероприятия. Световые спектакли - это произведения зрелищного ...

Лаборатория современного театра

3000₽

Камерные театры ждут тебя. Если ты слишком устал от учёбы и тусовок, то пора отведать духовной пищи — чтобы не впадать во фрустрацию.

Стендап

Почти бесплатно сходить — куда? На стендап, конечно. А смеяться, так вообще задаром. Предлагаем на выбор любой вид комичного шоу. А на книжном стендапе можно сделать комбо — узнать краткий сюжет книг в авторской интерпретации, посмеяться от души и разгрузить голову пенным. У-у-удачно! 

Пятничная проверка опытных комиков в Cava
Пятничная проверка опытных комиков в Cava

Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...

Бар Cava, ул. Марксистская, 34к10

280₽

Геворг Абрамян - проверочный концерт
Геворг Абрамян - проверочный концерт

Геворг Абрамян — участник проекта "Открытый Микрофон" на ТНТ. Сбор гостей за 30...

Камеди Хаб

500₽

Опытные комики с TV и YouTube
Популярное
Опытные комики с TV и YouTube

Open Mic — это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые мат...

Камеди Хаб

600₽

Проверка материала
Проверка материала

Приглашаем тебя на выступления участников популярных проектов ТНТ, звезд СТС, La...

Каппадокия-Дэйли, м.Тверская/Пушкинская, Настасьинский переулок 1

Бесплатно

Книжный Cтендап
Книжный Cтендап

Прийти на книжный майк — это как оседлать гиппогрифа и плевать с высоты на голов...

Камеди Хаб

300₽

Опытные комики с TV и YouTube на Сретенке
Опытные комики с TV и YouTube на Сретенке

Внимание: мероприятие отменено. Проверка материала от опытных комиков с TV и YO...

Необъяснимо Но бар, ул. Сретенка, 34/1 строение 1

300₽

В центре Москвы, в баре «Евгенич» всё в коврах. Редакция афиши-приложения Кавёр одобряет:) А ещё там чебуреки внушительных размеров по приятным ценам и авторские настойки. Гулять до утра разрешается (если тебе не к 1 паре).

Концерты и вечеринки

Где можно найти студентов в Москве? Кроме пар, конечно, на концертах и тусовках. Собрали для тебя самые интересные бары, клубы и площадки для концертов. Попробуй угадай, в каком месте проходил музыкальный перфоманс о путешествиях Жабьего Владыки? А где хорошо, как в гостях, при этом дух захватывает от городского пейзажа?

Музеи

Тематические и любопытные музеи Москвы для тебя, студент. Мы знаем, что пытливому уму подавай самое интересное: экскурсию в темноте в центре Москвы, путешествие по эротическим закоулкам, поиск коня для хоббихорсинга...

За едой и атмосферой

Студентов в Москве хлебом не корми — корми необычненьким. У Папы Вейдера можно недорого пообедать и погрузиться в атмосферу научно-фантастических вселенных. А в Underdog фестивальный формат недорогих закусок, обязательно попробуй их фирменный хот-дог. И разнообразие пива — можно найти интересные позиции локальных пивоварен. 

За напитками и весельем

Мероприятия для студентов в барах и ресторанах: DJ вечеринки в стиле Kpop Hip-hop и rap, тематические вечеринки в атмосфере народа Майя. Заглядывай в эти места — фиксированные цены, вкусные коктейли и настроение тебе гарантированы.

Антикафе

Почти бесплатные места для студентов, где? В антикафе. Оплачивай только минуты, которые ты провёл в заведении, а всё остальное бесплатно — еда, напитки, настолки, общение со зверушками. В некоторых местах — это ещё и коворкинг с лекторием. Заглядывай в гости, проведи время в приятной компании четвероногих:)

Куда сходить ещё?

Делимся интересными местами для студентов. Здесь регулярно проходят платные и бесплатные события: мастер-классы, лекции, сезонные вечеринки, необычные выставки. Пойдешь направо — мы не знаем что там, а пойдешь сюда — отлично проведешь время, ещё и знакомствами новыми обзаведешься:) 

Собрали для тебя бесплатные события и места по чеку до 1000 рублей. Сами были студентами — заботимся о твоём кошельке:) Заглядывай к нам в блог, мы регулярно обновляем статьи-подборки. А в приложении Кавёр еще больше странных, нетипичных событий города. Всё как мы любим, и всё что любишь ты.
Редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Выставки и лекции
  2. Спектакли
  3. Стендап
  4. Концерты и вечеринки
  5. Музеи
  6. За едой и атмосферой
  7. За напитками и весельем
  8. Антикафе
  9. Куда сходить ещё?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста