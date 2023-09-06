Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живописные произведения и примеры скульптурного искусства. На протяжении долгих лет медиевисты работают над созданием наиболее полного представления о том, что есть культура Средних веков, необходимым условием которого является поиск ответа на вопрос: «Так почему же все герои средневековых фресок, икон и скульптур столь несчастны?». Основательно разобраться с этим нам предстоит в рамках этой лекции. Лекцию читает Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер.
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Комментарии
Олечка, привет, да, там быстро всe раскупили( даже специально звонила в Люмьер Холл — никаких вариантов попасть сверх нормы билетов. Следи за афишей, будем ждать повтора:)
Я расстроена что уже нет билетов😥