Науку и искусство часто противопоставляют: учёные доверяют цифрам, художники — вдохновению. Попробуют найти между ними неожиданно много общего. Легко, с юмором и без скучных лекций. Почему Мона Лиза выглядит именно так? Что не так с небом на картинах 1816 года? Как Менделеев помог Куинджи с красками? И как наука определяет подлинность произведений искусства? Будут разглядывать великие картины через призму науки, удивляться, смеяться и узнавать то, чего обычно не замечают. Вечер, где искусство встречается с наукой и всё это с юмором. Спикер — Михаил Каптюг — химик, популяризатор науки, автор шоу Sciencely В стоимость входят: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; Часть 1 — 16.09.2026 Часть 2 — 15.10.2026 Часть 3 — 12.11.2026