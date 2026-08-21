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Как понять, чего ты хочешь: создание картины-созвездия

«Мамины воины», Малый Златоустинский переулок, 6с1, 30 кабинет

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Мастер-класс для тех, кто находится в поиске себя, размышляет о будущем или хочет лучше понять, что он действительно хочет. У каждого человека есть свои ориентиры: мечты, ценности, желания и цели, которые помогают выбирать направление даже тогда, когда путь кажется неочевидным. В начале встречи сделаешь небольшую практику на поиск истинных желаний и целей и попробуешь ответить на вопрос: что сейчас является твоей путеводной звездой? После этого ты создашь собственную картину-созвездие. Сначала нарисуешь звёздное небо на холсте, а затем добавишь подсветку из гирлянды, благодаря которой картина будет мягко светиться в темноте и напоминать о том, что для тебя важно. В результате у тебя останется авторская интерьерная картина с подсветкой и символическое напоминание о своих целях, мечтах и направлении, которое хочется выбирать для себя. На встрече тебя ждёт: — практика на поиск внутренних ориентиров — создание картины-созвездия на холсте — установка подсветки в картину — все материалы для творчества — чай и угощение — тёплая атмосфера и новые знакомства

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