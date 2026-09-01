Лекция, посвящённая творчеству основателя ранненидерландской школы живописи — Яна ван Эйка. Ты узнаешь, как мастерство работы с маслом и внимание к мельчайшим деталям изменили ход европейской истории искусства. Поговоришь о революционной технике ван Эйка, о скрытом символизме его картин, о том, почему именно его принято считать «отцом» Северного Ренессанса и чем он принципиально отличался от Итальянского Возрождения, а также ты узнаешь, почему «Гентский алтарь» и «Портрет четы Арнольфини» стали манифестами новой эпохи. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШ