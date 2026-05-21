Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культуры. Порой, как ни ухитряйся, но только матерное слово может отразить всю гамму чувств и мыслей. Экскурсия будет действительно очень необычной прогулкой по московским улицам. От Пушкина до Есенина, от Ивана Грозного до Петра I, от Фаины Раневской до Высоцкого — узнай самые яркие, самые дерзкие, смешные и интересные истории о происхождении и значении русских ругательств, развитии и укоренении в современном русском языке. — Ты откроешь для себя неожиданные подробности московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей — Узнаешь, какие бранные слова и выражения родились на московских улицах — Выяснишь, в каких случаях и почему мат при Петре I был не просто желателен, а обязателен — Как Иван Грозный стал автором самого распространённого «междометия» и какое бранное слово является самым загадочным в современном русском языке — Побываешь на местах съёмок культовых фильмов «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». Вспомнишь Высоцкого, прочтёшь матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского — Услышишь забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатишь свой словарный запас Внимание: организаторы просят оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Бери с собой друзей, хорошее настроение и отправляйся на исследование московских улиц с совершенно неожиданной стороны. Экскурсия проходит в мини-группе до 15 человек с использованием радиогидов. Экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет. Сразу на выходе из метро тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Длительность: 1,5 часа. Доступные даты можно увидеть, нажав на кнопку «Купить билет».