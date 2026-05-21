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Комментарии
Сделайте эту экскарсию не в такое популярное время, пожалуйста. Днём в будни. Не успела купить билет, потому что выбирала из всех мест куда пойти в пятницу вечером. Всё одновременно
Прекрасно провела время и узнала много интересного. Спасибо экскурсоводу Ирине за неординарную подачу материала!
Прекрасная экскурсия - прекрасная экскурсовод Ирина. Очень живо, интересно, нисколько не пошло!) По пути заходили в такие улочки, в которые сам вряд-ли зайдешь, много интересных историй и фактов связанных с каждым местом. Одним словом, восторг!
Мне очень понравилось! Оказывается я до этого не ругалась матом вовсе) Итог - я ругалась и буду ругаться матом (ну когда нужно, конечно). И да, вы посмотрите на Москву совсем с другой стороны! Экскурсия пешеходная , очень интересно! Маршрут Таганская -Китай город.
Пешая экскурсия. Если хотите в процессе пообщаться между собой, то лучше не ходить. Всю дорогу рассказывают о достопримечательностях, изветных людях и кино, историю возникновения слов, фраз и поговорок. Интересно, весело, познавательно. Временами не идеально работает аудиогид.