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Культурно матом

Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культуры. Порой, как ни ухитряйся, но только матерное слово может отразить всю гамму чувств и мыслей. Экскурсия будет действительно очень необычной прогулкой по московским улицам. От Пушкина до Есенина, от Ивана Грозного до Петра I, от Фаины Раневской до Высоцкого — узнай самые яркие, самые дерзкие, смешные и интересные истории о происхождении и значении русских ругательств, развитии и укоренении в современном русском языке. — Ты откроешь для себя неожиданные подробности московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей — Узнаешь, какие бранные слова и выражения родились на московских улицах — Выяснишь, в каких случаях и почему мат при Петре I был не просто желателен, а обязателен — Как Иван Грозный стал автором самого распространённого «междометия» и какое бранное слово является самым загадочным в современном русском языке — Побываешь на местах съёмок культовых фильмов «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». Вспомнишь Высоцкого, прочтёшь матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского — Услышишь забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатишь свой словарный запас Внимание: организаторы просят оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Бери с собой друзей, хорошее настроение и отправляйся на исследование московских улиц с совершенно неожиданной стороны. Экскурсия проходит в мини-группе до 15 человек с использованием радиогидов. Экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет. Сразу на выходе из метро тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Длительность: 1,5 часа. Доступные даты можно увидеть, нажав на кнопку «Купить билет».

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Комментарии

А
Аноним
12 июля 2025, 01:08

Пешая экскурсия. Если хотите в процессе пообщаться между собой, то лучше не ходить. Всю дорогу рассказывают о достопримечательностях, изветных людях и кино, историю возникновения слов, фраз и поговорок. Интересно, весело, познавательно. Временами не идеально работает аудиогид.

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Олеся🎻
27 марта 2025, 16:40

Сделайте эту экскарсию не в такое популярное время, пожалуйста. Днём в будни. Не успела купить билет, потому что выбирала из всех мест куда пойти в пятницу вечером. Всё одновременно

А
Аноним
2 августа 2024, 02:19

Прекрасно провела время и узнала много интересного. Спасибо экскурсоводу Ирине за неординарную подачу материала!

О
Оля
18 апреля 2024, 16:32

Прекрасная экскурсия - прекрасная экскурсовод Ирина. Очень живо, интересно, нисколько не пошло!) По пути заходили в такие улочки, в которые сам вряд-ли зайдешь, много интересных историй и фактов связанных с каждым местом. Одним словом, восторг!

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Марина Романцева
9 марта 2024, 15:43

Мне очень понравилось! Оказывается я до этого не ругалась матом вовсе) Итог - я ругалась и буду ругаться матом (ну когда нужно, конечно). И да, вы посмотрите на Москву совсем с другой стороны! Экскурсия пешеходная , очень интересно! Маршрут Таганская -Китай город.

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