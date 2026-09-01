Как итальянцы оказали влияние на архитектуру и историю Москвы. О чём лекция? Форма кремлёвских зубцов зависит от того, поддержит ли московский царь Папу Римского. В Ярославле и Флоренции хозяйничает одно семейство уральских купцов. Церковь в Коломенском построена семейством Медичи. Почему Ромео почувствовал бы себя в Москве как дома? Как одно приглашение на чай 800 лет назад изменило текст «Мёртвых душ»? И при чём тут Фрязино? Как русские и итальянцы «наследили» в истории и культуре друг друга, и почему наш современный мир напрямую зависит от средневековой Тосканы — узнаешь вместе в путешествии по Северной Италии. Кто рассказывает? Иван Кузнецов. Публицист, писатель, продюсер. Автор книги «Мемы: научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».