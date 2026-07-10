В нашем организме есть один орган, который работает всегда, без остановки, всю жизнь, независимо от того, в каком мы состоянии, как мы себя чувствуем, и чем мы занимаемся. Этот орган является мотором нашего организма, тем мотором, который гонит кровь по сосудам, обеспечивая каждую клетку нашего организма кислородом, благодаря которому живёт организм. Этот орган называется сердце. Почти полностью состоящий из мышц этот орган, относительно небольшой по размерам, умудряется проталкивать кровь через самые мельчайшие сосуды нашего организма, продвигая пульсовую волну от центра к самой периферии. Несмотря на выносливость, этот орган очень нежный и очень легко повреждается при внешних и внутренних воздействиях. Как устроено сердце человека, как оно работает, в чём его слабые места, зачем нужны сосуды в самом сердце, откуда у сердца ушки — обо всём этом ты узнаешь в новой лекции судебного медицинского эксперта Алексея Решетуна. Кто рассказывает? Алексей Решетун. Врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, двукратный победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» и «Здравомыслие-2025» Минздрава России, член Российского союза писателей.