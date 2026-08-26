Hermes не гонится за модой. Hermes делает так, чтобы мода догоняла его. На вечере поговорят о том, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, почему за сумками охотятся как за артефактами и что вообще скрывается за этим магическим «это же Hermes». Спикер: Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: — погружение в мир моды; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект Культограм призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Скидка на покупку билетов для компании от 5 человек по вопросам можно обратиться по номеру тел.