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Культограм: «Hermes»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Hermes не гонится за модой. Hermes делает так, чтобы мода догоняла его. На вечере поговорят о том, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, почему за сумками охотятся как за артефактами и что вообще скрывается за этим магическим «это же Hermes». Спикер: Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: — погружение в мир моды; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект Культограм призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Скидка на покупку билетов для компании от 5 человек по вопросам можно обратиться по номеру тел.

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