Люмьер-Холл
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Предстоящие события в этом месте
За именами великих художников стоят не только шедевры, изменившие историю искусс...
500₽
Люмьер-Холл представляет новую вариацию мультимедийной выставки, посвящённой жиз...
1000₽
Погрузись в бесконечность космического концерта-медитации, где главные партии ис...
от 1300₽
Винсент Ван Гог — художник, сумевший превратить простой подсолнух в символ жизни...
3500₽
Практика, объединяющая хатха-йогу и завораживающую красоту Вселенной. Каждое за...
1200₽
«Между строк и кадров» — это формат живых разговорных встреч, где литература, ки...
350₽
Где проходит граница между гениальностью и психическим расстройством? Действител...
500₽
На лекции, посвящённой великому испанскому художнику Франсиско Гойе, поговорят о...
500₽
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...
500₽
В канун Хэллоуина приходи в Люмьер Холл на атмосферный мастер-класс по созданию ...
3500₽
Соедини творчество, искусство и атмосферу праздника в один незабываемый день. П...
3500₽
Венский гений превратил золото в главный инструмент исследования женской природы...
1000₽
Открой двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Люмьер-Холл ...
от 1300₽
Интересное место, была здесь на нескольких киноночах и показах. Но зимой здесь довольно неприятный сквозняк