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Люмьер-Холл

Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1

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Мультимедийное пространство в центре Москвы приглашает на выставки, лекции, музыкальные концерты и кинопоказы. Здесь ты сможешь получить интересный эмоциональный опыт: зал с большими экранами позволит максимально погрузиться в мир художников и музыкантов, понять их идеи и почувствовать настроение. Тебя ждут мультимедийные выставки «Ожившие полотна» Айвазовского, Кандинского, Климта и других мастеров, увлекательные лекции об историях жизни и творчества известных художников. Тем, кого больше интересует музыка, советуем обратить внимание на симфонические или джазовые концерты с яркими видеоэффектами. Режим работы: Ежедневно 11:00–23:00 Сайт: https://www.lumierehall.ru/msk
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Предстоящие события в этом месте

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Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

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Айвазовский. Ожившие полотна
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Люмьер-Холл представляет новую вариацию мультимедийной выставки, посвящённой жиз...

до
Люмьер-Холл

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Люмьер-Холл

3500₽

Йога в открытом космосе
Йога в открытом космосе

Практика, объединяющая хатха-йогу и завораживающую красоту Вселенной. Каждое за...

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Девушка с жемчужной серёжкой: книга, фильм, образ
Девушка с жемчужной серёжкой: книга, фильм, образ

«Между строк и кадров» — это формат живых разговорных встреч, где литература, ки...

Люмьер-Холл

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Художник кошмаров. Самый страшный художник в истории искусства
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На лекции, посвящённой великому испанскому художнику Франсиско Гойе, поговорят о...

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Почему все страдают в средневековой живописи?
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Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...

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Комментарии

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Ирина
14 января 2025, 16:39

Интересное место, была здесь на нескольких киноночах и показах. Но зимой здесь довольно неприятный сквозняк

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