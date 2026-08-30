Лекция будет посвящена творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из наиболее загадочных художников Северного Возрождения. Личность этого мистика и визионера окутана множеством мифов, но тем интереснее разобрать его сложный художественный мир и изобразительный язык с позиции современного человека. На примере конкретных произведений узнаешь, что означают запутанные картины Босха и как творчество Босха повлияло на художников XX века. Лектор: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ