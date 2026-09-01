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Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Создашь собственную интерпретацию произведения, работая с яркими, насыщенными цветами и декоративными элементами, характерными для стиля художника. Особое внимание будет уделено технике золочения — нанесению потали, имитирующей золото, которая придаёт работе выразительность, глубину и эффект благородного сияния. В процессе мастер-класса ты будешь работать с акриловыми красками на грунтованном холсте на подрамнике, шаг за шагом создавая законченную картину, готовую к размещению в интерьере. Все материалы предоставляются.

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