Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создашь собственную интерпретацию произведения, работая с яркими, насыщенными цветами и декоративными элементами, характерными для стиля художника. Особое внимание будет уделено технике золочения — нанесению потали, имитирующей золото, которая придаёт работе выразительность, глубину и эффект благородного сияния. В процессе мастер-класса ты будешь работать с акриловыми красками на грунтованном холсте на подрамнике, шаг за шагом создавая законченную картину, готовую к размещению в интерьере. Все материалы предоставляются.
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