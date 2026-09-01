Фонарь Джека из тыквы
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
В канун Хэллоуина приходи в Люмьер Холл на атмосферный мастер-класс по созданию собственного фонаря из тыквы. Ты сможешь выбрать понравившийся эскиз, вырезать уникальную «мордочку» и при желании раскрасить её яркими красками. Все материалы подготовят, а итогом станет твоя персональная праздничная тыква, которая создаст настроение дома или станет эффектным декором для вечеринки.
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