В канун Хэллоуина приходи в Люмьер Холл на атмосферный мастер-класс по созданию собственного фонаря из тыквы. Ты сможешь выбрать понравившийся эскиз, вырезать уникальную «мордочку» и при желании раскрасить её яркими красками. Все материалы подготовят, а итогом станет твоя персональная праздничная тыква, которая создаст настроение дома или станет эффектным декором для вечеринки.