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Художник кошмаров. Самый страшный художник в истории искусства

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции, посвящённой великому испанскому художнику Франсиско Гойе, поговорят о том, как придворный живописец превратился в первого художника современности, дерзнувшего запечатлеть на холсте не мифы, а живую политическую трагедию. Но главное — Гойя первым среди романтиков осмелился заглянуть туда, куда искусство боялось смотреть ранее: в наши собственные кошмары, безумие и потаённые ужасы. Гойя стал последним художником старой эпохи и первым художником XIX века, предвосхитившим в своем творчестве искусство модернизма. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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