Художник кошмаров. Самый страшный художник в истории искусства
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции, посвящённой великому испанскому художнику Франсиско Гойе, поговорят о том, как придворный живописец превратился в первого художника современности, дерзнувшего запечатлеть на холсте не мифы, а живую политическую трагедию. Но главное — Гойя первым среди романтиков осмелился заглянуть туда, куда искусство боялось смотреть ранее: в наши собственные кошмары, безумие и потаённые ужасы. Гойя стал последним художником старой эпохи и первым художником XIX века, предвосхитившим в своем творчестве искусство модернизма. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
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