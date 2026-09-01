На лекции, посвящённой великому испанскому художнику Франсиско Гойе, поговорят о том, как придворный живописец превратился в первого художника современности, дерзнувшего запечатлеть на холсте не мифы, а живую политическую трагедию. Но главное — Гойя первым среди романтиков осмелился заглянуть туда, куда искусство боялось смотреть ранее: в наши собственные кошмары, безумие и потаённые ужасы. Гойя стал последним художником старой эпохи и первым художником XIX века, предвосхитившим в своем творчестве искусство модернизма. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.