Винсент Ван Гог — художник, сумевший превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью. Вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой ты окунёшься в этот солнечный мир — и напишешь свою собственную версию знаменитого шедевра. На мастер-классе ты: — освоишь основные техники акриловой живописи, позволяющие передавать объём, текстуру и энергию мазка; — научишься работать с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры; — напишешь собственное полотно — яркое, живое, эмоциональное. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и чувствовать.