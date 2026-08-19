Общий сеанс объединяет две выставки, посвящённые разным художественным мирам и взглядам на человека. «Фрида Кало. Несломленная» — это не только мультимедийное шоу, но и фотовыставка с редкими снимками, материалами из её жизни и фрагментами дневников, которые помогают лучше понять её личную историю и художественный язык. Выставка «Загадочные миры Иеронима Босха» сочетает мультимедийный зал и залы с инфостендами. Здесь можно разобраться, как устроены его картины, что означают символы и образы, а затем увидеть их в крупном формате — с возможностью рассмотреть детали и связи между сценами. В одном сеансе соединяются два подхода: личный, почти исповедальный взгляд Фриды Кало и сложный символический мир Иеронима Босха. Это возможность не только увидеть их работы, но и по-разному прочувствовать, как искусство говорит о человеке.