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Загадочные миры Иеронима Босха/Фрида Кало. Несломленная

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Общий сеанс объединяет две выставки, посвящённые разным художественным мирам и взглядам на человека. «Фрида Кало. Несломленная» — это не только мультимедийное шоу, но и фотовыставка с редкими снимками, материалами из её жизни и фрагментами дневников, которые помогают лучше понять её личную историю и художественный язык. Выставка «Загадочные миры Иеронима Босха» сочетает мультимедийный зал и залы с инфостендами. Здесь можно разобраться, как устроены его картины, что означают символы и образы, а затем увидеть их в крупном формате — с возможностью рассмотреть детали и связи между сценами. В одном сеансе соединяются два подхода: личный, почти исповедальный взгляд Фриды Кало и сложный символический мир Иеронима Босха. Это возможность не только увидеть их работы, но и по-разному прочувствовать, как искусство говорит о человеке.

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Комментарии

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Natasha
24 августа, 16:19

Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.

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