Люмьер-Холл представляет новую вариацию мультимедийной выставки, посвящённой жизни и творчеству выдающегося мариниста XIX века Ивана Константиновича Айвазовского. Экспозиция предлагает зрителю сосредоточенное знакомство с ключевыми произведениями художника, чьё имя неразрывно связано с развитием морского пейзажа в истории русской и мировой живописи. Использование мультимедийных технологий позволяет рассмотреть художественные особенности его полотен — работу со светом, пространством и движением, а также глубже понять образную систему мастера. Посетители получают возможность не только увидеть знаменитые морские виды Айвазовского, но и проследить эволюцию его художественного языка, погрузившись в эстетический и эмоциональный контекст эпохи. Мультимедийный формат расширяет традиционное восприятие живописи, создавая эффект присутствия и способствуя более вдумчивому диалогу с произведениями искусства.