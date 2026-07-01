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Айвазовский. Ожившие полотна

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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1000₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Люмьер-Холл представляет новую вариацию мультимедийной выставки, посвящённой жизни и творчеству выдающегося мариниста XIX века Ивана Константиновича Айвазовского. Экспозиция предлагает зрителю сосредоточенное знакомство с ключевыми произведениями художника, чьё имя неразрывно связано с развитием морского пейзажа в истории русской и мировой живописи. Использование мультимедийных технологий позволяет рассмотреть художественные особенности его полотен — работу со светом, пространством и движением, а также глубже понять образную систему мастера. Посетители получают возможность не только увидеть знаменитые морские виды Айвазовского, но и проследить эволюцию его художественного языка, погрузившись в эстетический и эмоциональный контекст эпохи. Мультимедийный формат расширяет традиционное восприятие живописи, создавая эффект присутствия и способствуя более вдумчивому диалогу с произведениями искусства.

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