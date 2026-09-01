Йога в открытом космосе
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Про событие
Практика, объединяющая хатха-йогу и завораживающую красоту Вселенной. Каждое занятие проходит в Большом мультимедийном зале, где космос оживает на стенах, превращая практику в путешествие среди звёзд, галактик и бескрайних пространств Вселенной. Занятия подходят для участников с любым уровнем подготовки и проходят под руководством опытных преподавателей центра йоги «Прана». С собой необходимо взять коврик, воду и удобную одежду. На площадке предусмотрены раздевалки. Практику проводят: Юлия Макарчук — хатха-йога Валентин Тащенков — шавасана под диджериду
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