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Йога в открытом космосе

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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1200₽
Возраст 16+

Про событие

Практика, объединяющая хатха-йогу и завораживающую красоту Вселенной. Каждое занятие проходит в Большом мультимедийном зале, где космос оживает на стенах, превращая практику в путешествие среди звёзд, галактик и бескрайних пространств Вселенной. Занятия подходят для участников с любым уровнем подготовки и проходят под руководством опытных преподавателей центра йоги «Прана». С собой необходимо взять коврик, воду и удобную одежду. На площадке предусмотрены раздевалки. Практику проводят: Юлия Макарчук — хатха-йога Валентин Тащенков — шавасана под диджериду

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