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Комментарии
Оставляю маленький отзыв на бодиворк. Это полезный и интересный опыт, для тех кто интересуется телесно-ориентированной терапией. Оставляю маленький отзыв на бодиворк. Это полезный и интересный опыт, для тех кто интересуется телесно-ориентированной терапией, мягкими энергетическими практиками. Мероприятие проходило в уютном пространстве, где можно выпить чай, переодеться, если нужно. Практика начинается со знакомства, в течение которого участники стараются выбрать себе партнера для бодиворка путем телесных ощущений и взаимного согласия. Со своим партнером тоже можно, как я поняла, если у вас есть такой запрос. Бодиворк представлял собой в этот раз некий, можно сказать, энергетический массаж, на все тело, где партнеры воздействовали друг на друга в мягкой форме в большей степени через прикосновения, ощущения и диалог. Как может показаться, что это похоже чем-то на тантру, но это координально другая история, здесь все же работа происходит в первую очередь с сердцем, сознанием.
Интересно, можно прийти на практику со своим человеком?)
Вчера была на практике bodywork в уже практически родной Норе )) Практику ведет психолог работающая в телесноориентированном подходе с телесным бэком (раньше занималась хореографией и сейчас дополнительно ведет контемп направление в танцах) и ее парень/преподаваткль йоги. В целом, практика норм. Для тех, кто боялся идти сразу в каддл и хочет начать погружаться в телесное с чего то простого, то это прям отличный мягенький бережный старт. Опыт без потребности в переваривании. Все легко, понятно, при этом все еще окситоциново. Плюс, регламент встречи прописан и по сравнению со всеми другими мероприятиями в норе - это первое, которое закончилось в приличное время 🌚(вышли в начале 11). Так что я прям советую)