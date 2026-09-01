Практика бережного прикосновения от телесно-ориентированного специалиста. Прикосновение другого человека жизненно важно — как физиологически, так и психоэмоционально. Работа с телом (Bodywork) — это способ дать внимание телу, как целостной системе, способной к саморегуляции, восстановлению. Через прикосновение другого мы можем лучше почувствовать себя — свои границы, ощущения, напряжения и потребности, заземлить, вернуть себя в «здесь и сейчас», особенно при высоком напряжении или диссоциации. Прикосновение на глубинном уровне подтверждает существование — «я есть», «меня чувствуют». На практикуме ты исследуешь: — как работает направленное внимание; — как чувствовать кости, мышцы, кровь и клетки; — как через прикосновение прийти к чувству целостности тела и сознания. Это тонкая, тёплая, настоящая практика. Ведущая: Мариам, хореограф, психолог. Мариам работает на стыке телесных и психологических практик.