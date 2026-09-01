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Практика прикосновений «Работа с телом» («Bodywork»)

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Практика бережного прикосновения от телесно-ориентированного специалиста. Прикосновение другого человека жизненно важно — как физиологически, так и психоэмоционально. Работа с телом (Bodywork) — это способ дать внимание телу, как целостной системе, способной к саморегуляции, восстановлению. Через прикосновение другого мы можем лучше почувствовать себя — свои границы, ощущения, напряжения и потребности, заземлить, вернуть себя в «здесь и сейчас», особенно при высоком напряжении или диссоциации. Прикосновение на глубинном уровне подтверждает существование — «я есть», «меня чувствуют». На практикуме ты исследуешь: — как работает направленное внимание; — как чувствовать кости, мышцы, кровь и клетки; — как через прикосновение прийти к чувству целостности тела и сознания. Это тонкая, тёплая, настоящая практика. Ведущая: Мариам, хореограф, психолог. Мариам работает на стыке телесных и психологических практик.

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Комментарии

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Дина
30 сентября 2025, 20:46

Вчера была на практике bodywork в уже практически родной Норе )) Практику ведет психолог работающая в телесноориентированном подходе с телесным бэком (раньше занималась хореографией и сейчас дополнительно ведет контемп направление в танцах) и ее парень/преподаваткль йоги. В целом, практика норм. Для тех, кто боялся идти сразу в каддл и хочет начать погружаться в телесное с чего то простого, то это прям отличный мягенький бережный старт. Опыт без потребности в переваривании. Все легко, понятно, при этом все еще окситоциново. Плюс, регламент встречи прописан и по сравнению со всеми другими мероприятиями в норе - это первое, которое закончилось в приличное время 🌚(вышли в начале 11). Так что я прям советую)

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Камилла
12 сентября 2025, 18:58

Оставляю маленький отзыв на бодиворк. Это полезный и интересный опыт, для тех кто интересуется телесно-ориентированной терапией. Оставляю маленький отзыв на бодиворк. Это полезный и интересный опыт, для тех кто интересуется телесно-ориентированной терапией, мягкими энергетическими практиками. Мероприятие проходило в уютном пространстве, где можно выпить чай, переодеться, если нужно. Практика начинается со знакомства, в течение которого участники стараются выбрать себе партнера для бодиворка путем телесных ощущений и взаимного согласия. Со своим партнером тоже можно, как я поняла, если у вас есть такой запрос. Бодиворк представлял собой в этот раз некий, можно сказать, энергетический массаж, на все тело, где партнеры воздействовали друг на друга в мягкой форме в большей степени через прикосновения, ощущения и диалог. Как может показаться, что это похоже чем-то на тантру, но это координально другая история, здесь все же работа происходит в первую очередь с сердцем, сознанием.

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Гриша
10 сентября 2025, 16:42

Интересно, можно прийти на практику со своим человеком?)

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