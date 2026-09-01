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Йога в большом городе

«Прана» на Войковской, Старопетровский проезд, 1с2

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Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Замедлиться, чтобы успевать больше. Мегаполис диктует бешеный ритм. Звонки, встречи, пробки — поток дел не останавливается. Этот фестиваль — возможность перезагрузиться, не уезжая из Москвы, и начать важное исследование себя через древнюю практику. За один день исследуешь двенадцать разных направлений йоги и медитации с лучшими преподавателями. Тебя ждут: — 108 Сурья Намаскар и йога-нидра — Прана йога — Йога здоровой спины и МФР — Знакомство с Аштанга йогой — Силовая интервальная йога — Гвоздестояние — Хатха йога и биомеханика — Джняна йога, медитация сознавания себя — Дзен медитация — Медитация и хатха йога — Пилатес в горячем зале — Бикрам йога — Йога критического выравнивания — Аэройога — Лекция «Выгорание в практике йоги» — Кундалини йога — Тайские традиционные практики расслабления Завершат фестиваль мощной гонг-сессией — глубоким погружением в тишину, которое станет идеальной точкой для перезагрузки и восстановления сил.

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