Замедлиться, чтобы успевать больше. Мегаполис диктует бешеный ритм. Звонки, встречи, пробки — поток дел не останавливается. Этот фестиваль — возможность перезагрузиться, не уезжая из Москвы, и начать важное исследование себя через древнюю практику. За один день исследуешь двенадцать разных направлений йоги и медитации с лучшими преподавателями. Тебя ждут: — 108 Сурья Намаскар и йога-нидра — Прана йога — Йога здоровой спины и МФР — Знакомство с Аштанга йогой — Силовая интервальная йога — Гвоздестояние — Хатха йога и биомеханика — Джняна йога, медитация сознавания себя — Дзен медитация — Медитация и хатха йога — Пилатес в горячем зале — Бикрам йога — Йога критического выравнивания — Аэройога — Лекция «Выгорание в практике йоги» — Кундалини йога — Тайские традиционные практики расслабления Завершат фестиваль мощной гонг-сессией — глубоким погружением в тишину, которое станет идеальной точкой для перезагрузки и восстановления сил.