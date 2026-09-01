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Звуковая практика баланса

Йога Платформа
Спартаковский пер. дом 2 стр.1 подъезд 6, этаж 2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+

Про событие

Саундхилинг на Осеннее равноденствие. Осеннее равноденствие — сакральная точка года, момент идеального астрономического баланса, когда день равен ночи. Природа замирает на несколько мгновений, чтобы и ты мог остановиться и честно спросить себя: где сейчас моя внутренняя точка равновесия? На практике прозвучат тибетские и хрустальные поющие чаши, гонг, глюкофон, а также кристаллические переливы и перкуссия. Программа практики: — Ароматерапия с натуральными эфирными маслами: настроишься на волну спокойствия и принятия — Мягкая растяжка: освободишь тело от зажимов, накопленных за активное лето — Звуковое путешествие: погружение в целительные вибрации для интеграции опыта — Тёплое общение и работа с МАК-картами: сформулируешь «урожай» года и отпустишь лишнее Опыт медитаций не нужен – достаточно желания отдохнуть. Ведущая: Алёна Кильдюшева.

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