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Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия

Студия гонг медитаций и звуковых практик «МИР РА», улица Гвоздева, 7/4с1

Начало:

Завершение:

2555₽
Возраст 18+

Про событие

Гонг-медитация в мягких гамаках с эфирными маслами + поющие чаши из Непала. Программа практики: 10 минут: организационные моменты, МАК-карты, формирование намерения на практику. 20 минут: подготовка. Ароматерапия, дыхательная практика, погружение в медитативное состояние 60 минут: музыкальная часть. Участники лежат в гамаках под уютными пледами, слушают гонг, тибетские чаши и другие медитативные инструменты. Практики длятся 1,5 часа. Расписание и запись по кнопке «купить билет». На сайте нужно нажать «онлайн запись» и выбрать фильтр «Гонг-медитация с поющими чашами в гамаке + ароматерапия с натуральными маслами doTERRA (гонг+арома)».

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Комментарии

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Anderina
20 августа 2024, 13:25

Очень хочу сходить сегодня, ищу компанию 🥰

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Софа
22 июля 2024, 19:57

Я ходила. Все эстетично, ароматно, впервые сталкиваюсь в студии с тем, что гамаки пахнут стиральным порошком, а не чем-то другим...) Рекомендую, чтобы перезагрузиться и просто отдохнуть. Без эзотерики)

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