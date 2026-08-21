Гонг-медитация в мягких гамаках с эфирными маслами + поющие чаши из Непала. Программа практики: 10 минут: организационные моменты, МАК-карты, формирование намерения на практику. 20 минут: подготовка. Ароматерапия, дыхательная практика, погружение в медитативное состояние 60 минут: музыкальная часть. Участники лежат в гамаках под уютными пледами, слушают гонг, тибетские чаши и другие медитативные инструменты. Практики длятся 1,5 часа. Расписание и запись по кнопке «купить билет». На сайте нужно нажать «онлайн запись» и выбрать фильтр «Гонг-медитация с поющими чашами в гамаке + ароматерапия с натуральными маслами doTERRA (гонг+арома)».