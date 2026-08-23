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Сахаджа йога медитация на Третьяковской

Holi yoga & cafe
ул. Малая Ордынка, 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» – союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в HOLI yoga&cafe. Занятие бесплатное, обязательна регистрация. Количество мест ограничено небольшим пространством!

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Комментарии

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Марина
30 марта 2025, 23:56

Очень красивое место, доброжелательные люди. Интересная практика, новый опыт и ощущения. Приобрела гармонию и душевное равновесие🙏

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