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Сахаджа йога медитация на Третьяковской
ул. Малая Ордынка, 19
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» – союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в HOLI yoga&cafe. Занятие бесплатное, обязательна регистрация. Количество мест ограничено небольшим пространством!
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Очень красивое место, доброжелательные люди. Интересная практика, новый опыт и ощущения. Приобрела гармонию и душевное равновесие🙏