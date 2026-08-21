Практика гонг-медитации в гамаках и мягкое гвоздестояние с шаманским бубном. Программа практики: 10 минут: подготовка, формирование намерения. 10-15 минут: мягкое гвоздестояние, под звуки шаманского бубна (по желанию). 50 минут: музыкальная часть, релаксация в гамаке с медитативными инструментами (хрустальная арфа, хрустальные чаши, гонг, тибетские чаши, оушен драм, тубафон, рейнстик и др). 10 минут: метафорические карты. Ответ на твой запрос. Практики длятся 1,5 часа. Расписание и запись по кнопке «купить билет». На сайте нужно нажать «онлайн запись» и выбрать фильтр «Гонг-медитация с поющими чашами в гамаке + мягкое гвоздестояние в подарок (гонг+гвозди)».