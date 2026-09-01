На ВДНХ в четвёртый раз состоится инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь», организованный благотворительным фондом развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь». Собранные средства будут направлены на организацию спортивных тренировок для людей с инвалидностью в разных городах России. В этом году забег объединит еще больше людей, влюблённых в спорт, вне зависимости от их опыта, достижений, возраста и физических возможностей. Парный забег «БольшеЧемМожешь» — не просто спортивное событие, а социальная инициатива, направленная на поддержку людей с ДЦП, Синдромом Дауна, Аутизмом, неврологическими заболеваниями, повреждениями ОДА и прочими нозологиями, при которых спорт, как правило, недоступен. Цель проекта — обеспечение возможности для людей с ОВЗ стать ближе к общественной и спортивной жизни, увеличение доли людей с инвалидностью среди участников забега до 50%. В 2025 году она составила 30%, что на данный момент является одним из самых высоких показателей в РФ. Как это будет? Забег инклюзивный, а значит — доступный для всех. Дистанции подобраны таким образом, чтобы их смогли преодолеть все желающие: начинающие бегуны и опытные спортсмены, семьи с детьми, пожилые люди, и, конечно, атлеты с инвалидностью. Стартовая зона расположится на территории Центра ассистивных технологий «Феникс» у павильона №37, а маршруты пройдут по красивейшим локациям ВДНХ. Можно выбрать дистанцию 1,5, 5,5 и 11 км и пробежать её индивидуально или в тандеме, связавшись с партнером специальной лентой. На финише участников ждут символичные медали-половинки, которые можно объединить в одну как знак того, что человеку нужен человек. Работа в команде и взаимная поддержка — это то, что делают на каждом забеге атлеты-подопечные и волонтеры фонда «Больше Чем Можешь». Начало: Центр ассистивных технологий «Феникс», павильон №37