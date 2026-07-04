Прыжок с самолёта: вихрь эмоций и полёт над землёй. Стоишь у открытой двери, а под ногами — только воздух. В груди всё сжимается от волнения, сердце колотится так, будто хочет вырваться наружу. Это не просто страх — это чистый, первозданный адреналин. И вот — шаг в пустоту. Тот самый миг, когда пол исчезает, а реальность переворачивается. На долю секунды кажется, что земля рванулась навстречу, а ты проваливаешься в бездонную пропасть. Свист в ушах сливается с рёвом воздуха, а скорость — около 200 км/ч — делает каждую секунду невероятно плотной, насыщенной. А потом — рывок. Резкий, ощутимый, будто кто-то дёрнул за невидимую нить. Парашют раскрывается, и мир мгновенно меняется. Свист ветра стихает, и наступает странная, почти нереальная тишина — та, которую можно услышать только высоко над землёй. Под куполом всё становится спокойнее, но не менее захватывающим. Земля медленно проплывает внизу, открывая виды, которые с земли никогда не увидишь: извилистые реки, лоскутные поля, крошечные домики и дороги, похожие на тонкие нити. Приземление — снова всплеск напряжения. Нужно собраться, правильно сгруппироваться, почувствовать момент касания. Удар о землю — короткий, резкий, но он тут же сменяется ликованием. После прыжка эмоции не исчезают сразу. Они ещё долго звенят внутри, а обычные земные заботы кажутся мелкими и неважными. Остаётся чувство, будто ты прикоснулся к чему-то большему, чем повседневность, — к настоящему полёту, к свободе, к себе настоящему. Мероприятие может быть перенесено на другие даты из-за погодных условий. Будь на свази с администратором. Что включено: — Трансфер Москва аэродром Москва — инструктаж — прыжок в тандеме с инструктором — страховка — экипировка При себе иметь оригиналы документов подтверждающие личность. Люди до 80 кг, после этой цифры доплата к прыжку каждые 5 кг — 300 руб. На прыжок взять с собой обувь с толстой подошвой и высокой голенью. Ограничения: 1) Вес, превышающего до 115 кг; 2) Гипертония и другие заболевания сердечно-сосудистой системы; 3) Заболевания ЦНС и эпилепсия (на аэродроме работает врач, при выявлении противопоказаний к прыжку оплата не возвращается). Что не включено: Обед, личные расходы, фото видео съёмка. Каждую сб и вс.