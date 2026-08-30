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Кардио Рейв х Reminder

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Тренировки обычно оценивают километрами, весами, пульсом и потраченными калориями. Но как понять, какая нагрузка действительно делает тебя сильнее и здоровее — и когда больше уже не значит лучше? На этот раз посвятишь день тренировкам, восстановлению и спортивному долголетию — разберёшься, как движение влияет не только на мышцы и сердце, но и на мозг и продолжительность жизни. В программе: Спорт 9:00 — пробежка 4 км с Bodycore, спортивным брендом Яндекс Фабрики; Специальные тренировки от студии 369: 11:00 — МФР и растяжка, 12:00 — танцевальный класс с Богданом Bonchinche, 13:00 — фитнес-тренировка на укрепление мышц. Музыка 10:00 — дыхательный рейв под электронную музыку от Плохих Будд [Badbuddhas]; Весь день — диджей-сеты от AB Show, Annushka и Delight. Лекторий 14:00 — поговоришь с врачами и тренерами о том, как физическая активность влияет на здоровье, мозг и продолжительность жизни. Дресс-код: спортивный. Ожидается подорожание билетов.

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