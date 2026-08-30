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Йога бранч х Спортклуб Лужники

Лужники (Павильон 3, этаж 2), улица Лужники, 24с1

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Йога-тренировка и бранч для тех, кто любит заботиться о себе и хочет взять от этого лета максимум тепла, пользы и приятных воспоминаний. Начнётся всё с 90-минутной практики хатха-йоги и мини-медитации. Тренировку проведёт Сабина Керимова — йога-тичер из Yoga Space. Практика подойдёт для разного уровня подготовки: будешь мягко включать тело, дышать, замедляться и настраиваться на красивое летнее утро. После тренировки гостей ждут оздоровительные-подарки и летние боксы от Popmeal — блюдо, напиток и комплиментарный шот здоровья. Popmeal — бренд про правильный гедонизм: вкусную, сбалансированную еду. Каждому гостю выдадут карточки с вопросами и заданиями, которые помогут легко познакомиться с другими участниками и пообщаться после практики.

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