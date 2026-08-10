Мастер-класс, на котором ты сможешь расширить свой тактильный арсенал и прокачать телесный опыт. Что тебя ждёт? — Настройка — дыхательная практика — Тебе немного расскажут об истории и философии традиционного тайского массажа — Ты освоишь простые приёмы массажа, доступные каждому — Все участники объединятся в пары и начнут практиковаться — После все поделятся ощущениями за чашкой хорошего китайского чая ⠀ Для кого? — Для всех, кто хочет иметь в арсенале простые массажные техники для применения «в быту» — Знать, как сделать хорошо и приятно близкому человеку, другу, ребенку, родственнику — Быстро расслабить человека не только физически, но и ментально — Массажный опыт не требуется Ведущая: Дарья Слижикова — биолог, телесный практик со стажем (тайский массаж, массаж ребозо, цигун)