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Тайский массаж

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь расширить свой тактильный арсенал и прокачать телесный опыт. Что тебя ждёт? — Настройка — дыхательная практика — Тебе немного расскажут об истории и философии традиционного тайского массажа — Ты освоишь простые приёмы массажа, доступные каждому — Все участники объединятся в пары и начнут практиковаться — После все поделятся ощущениями за чашкой хорошего китайского чая ⠀ Для кого? — Для всех, кто хочет иметь в арсенале простые массажные техники для применения «в быту» — Знать, как сделать хорошо и приятно близкому человеку, другу, ребенку, родственнику — Быстро расслабить человека не только физически, но и ментально — Массажный опыт не требуется Ведущая: Дарья Слижикова — биолог, телесный практик со стажем (тайский массаж, массаж ребозо, цигун)

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