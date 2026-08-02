ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

МастКейв Женский

Кейв
Малая Семёновская улица, 6с1

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+

Про событие

Полноценное обновление с одним заходом в парную в женской компании. Формат, которого более чем достаточно, чтобы восстановить силы, вернуться в контакт с собой. Вариант про расслабление и наполнение. Как проходит? — Знакомство с пространством, мастером и группой, травяной чай. — Заход в парную по технологии Кейв ~ 40 мин. — Контакт вениками направлен на восстановление энергии в теле. — Отдых в общей зоне и завершение процесса. Напоминание о пространстве: — В парной можно быть без одежды. — В пространстве подготовлены шапочки, полотенца, халаты, шампунь, кондиционер и гель для душа. Тапочки вовсе не пригодятся, так как здесь тёплые полы и ковры. — Чай и фрукты в свободном доступе. Расписание мероприятий смотри по кнопке «купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста