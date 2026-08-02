Полноценное обновление с одним заходом в парную в женской компании. Формат, которого более чем достаточно, чтобы восстановить силы, вернуться в контакт с собой. Вариант про расслабление и наполнение. Как проходит? — Знакомство с пространством, мастером и группой, травяной чай. — Заход в парную по технологии Кейв ~ 40 мин. — Контакт вениками направлен на восстановление энергии в теле. — Отдых в общей зоне и завершение процесса. Напоминание о пространстве: — В парной можно быть без одежды. — В пространстве подготовлены шапочки, полотенца, халаты, шампунь, кондиционер и гель для душа. Тапочки вовсе не пригодятся, так как здесь тёплые полы и ковры. — Чай и фрукты в свободном доступе. Расписание мероприятий смотри по кнопке «купить билет».